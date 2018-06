Prawicowy dziennikarz Marcin Rola tłumaczy się w BBC z mowy nienawiści

BBC Newsnight poinformowało, że polska ambasada w Londynie współfinansuje spotkanie "skrajnie prawicowych ekstremistów". Wśród uczestników spotkania m.in. Witold Gadowski, Wojciech Sumliński, Rafał Ziemkiewicz i Marcin Rola. Z tym ostatnim brytyjska dziennikarka rozmawiała na temat mowy nienawiści.

Autorzy materiału mają wątpliwości, czy tego typu spotkania powinny być organizowane w w Wielkiej Brytanii. Mowa o Slough Book Fair, które w ubiegłym roku organizowała Polska Niepodległa.

O stosowanie mowy nienawiści pytała Marcina Rolę dziennikarka Nawal Al-Maghafi.

- Nie ma mowy o nawoływaniu do języka nienawiści. My nigdy nie nawoływaliśmy do nienawiści. Jeżeli już, to nawołujemy do debaty - powiedział założyciel "wRealu24".

W tym momencie dziennikarka wymieniła sformułowania, które padały w internetowej stacji dziennikarza. Wśród nich były takie słowa jak: "imigranci o najeźdźcy", "Muzułmanie to gwałciciele", "Muzułmanie to dzikusy", "Koran zezwala na gwałcenie dzieci".

Watch as @BBCNawalMaghafi confronts Polish far-right journalist Marcin Rola about hate speech #newsnight pic.twitter.com/g6791oFhjK — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 25 czerwca 2018

W odpowiedzi Rola tłumaczy, że to wypowiedzi wyciągnięte kontekstu. - Odnosiłem się bezpośrednio do przykładów. Nie wrzucam wszystkich do jednego wora - odpowiedział.

Aby zrozumieć kontekst wypowiedzi, autorka wywiadu zaproponowała wspólne obejrzenie fragmentu programu dziennikarza. "W islamie pedofilia to jest chleb powszedni (...) Pedofilia jest normalna, te wszystkie małżeństwa, sprzedawanie kobiet za kozę, za świnię itd." - mówi w swoim programie Rola.

W innym fragmencie mówi o dzikusach na latających dywanach.

- Nie wiem, czy pani widziała dokumenty, bo islam islamowi nie równy. Mamy różne odłamy islamu. Oni wprost sprzedają kobiety za krowę czy kozę. Ja odniosłem się bezpośrednio do tych faktów. Co do słowa "dzikusy", to odniosłem się do grooming gang (grupowe nadużycia seksualne - red.) Może faktycznie było to zbyt mocne, ale odnosiło się do patologii, więc w tym przypadku było to zasadne - odpowiada Rola.