Dyrektor POLIN o antysemityzmie w Polsce: Nazywamy rzeczy po imieniu

Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Dariusz Stola na łamach „Juedische Allgemeine” odpiera zarzuty o „upolitycznienie” muzeum i wskazuje na przyczyny nowej fali antysemityzmu w Polsce.

„Dwie konkretne przyczyny wywołały (antysemityzm): 50. rocznica tzw. wydarzeń marcowych w 1968 roku, czyli antysemickiej nagonki ze strony Komunistycznej Partii Polski (PZPR), w wyniku której ponad 13 tys. Żydów zostało zmuszonych do wyjazdu z Polski oraz ustawa o ochronie dobrego imienia Polski (nowelizacja ustawy o IPN), która zagraża każdemu, kto przypisuje Polsce współwinę za Holokaust” – powiedział Stola w wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika „Juedische Allgemeine”.

„Zamiast odpowiedzieć na protesty z Izraela i USA, rzšd okopał się na pozycjach 'obrony godnoœci Polski', co doprowadziło do nowego antysemityzmu i zaszkodziło poważnie wizerunkowi Polski” – dodał dyrektor muzeum POLIN w rozmowie z warszawskš korespondentkš gazety Gabriele Lesser.

Zarzut zniesławienia

Stola wyjaœnił, że elementem nowej wystawy o marcu 1968 roku sš antysemickie wypowiedzi z tamtych czasów, zestawione z aktualnymi hasłami, co ma pozwolić zwiedzajšcym muzeum na lepsze rozpoznanie struktury i treœci antysemickich opinii. „Nie chcieliœmy nikogo stygmatyzować, dlatego nie podajemy nazwisk. Cytaty sš anonimowe. Pomimo tego dwaj dziennikarze chcš mnie podać do sšdu z powodu rzekomego zniesławienia" – poinformował Stola.

„Jestem gotów wyjaœnić im przed sšdem, że nazywanie Żydów 'pasożytami', 'trędowatymi' czy 'chciwymi krwiopijcami' lub zarzucanie im, że ukrywajš się za 'polsko brzmišcymi' nazwiskami, jest antysemityzmem” – wyjaœnił.

Minister krytykuje za upolitycznienie

Odnoszšc się do zarzutów ze strony ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego o upolitycznienie muzeum, Stola powiedział, że minister pomylił go zapewne z mianowanym przez siebie dyrektorem muzeum II wojny œwiatowej.

On (Karol Nawrocki) jest „nie tylko aktywnym politykiem rzšdzšcej partii, lecz chce ponadto ubiegać się w wyborach samorzšdowych o stanowisko prezydenta Gdańska”. „Od powstania muzeum POLIN nikt jeszcze nie zarzucał ani mnie, ani muzeum upolitycznienia” – zastrzegł dyrektor.

Stola przyznał, że jego muzeum nie propaguje mitu pod tytułem „Polacy sš bohaterami i ofiarami historii", lecz przedstawia historię w sposób „zróżnicowany”.

Mowa nienawiœci

Wspomniał, że w programie muzeum znalazł się wykład Michała Bilewicza o języku nienawiœci w internecie. Młodzi ludzie oswajajš się szybko z tym językiem i nie zauważajš, że stopniowo stajš się rasistami – powiedział Stola.

Dyrektor przyznał, że wykład spotkał się z „gwałtownymi reakcjami”, a częœć słuchaczy zarzuciła organizatorom naruszenie godnoœci polskiego narodu. „My jesteœmy tylko tymi, którzy nazywajš rzeczy po imieniu. To jest antysemityzm” – powiedział Stola.