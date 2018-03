"National Geographic": Na naszych łamach był rasizm stock.adobe.com

Redaktor naczelna "National Geographic", Susan Goldberg, w kwietniowym wydaniu miesięcznika pisze, że 50. rocznica zamordowania walczšcego o równouprawnienie Amerykanów Martina Luthera Kinga to dobra okazja, by przyjrzeć się temu, jak "National Geographic" w przeszłoœci odnosił się do kwestii rasy.

