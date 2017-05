Sondaż: Dzięki Kurskiemu TVP obiektywna czy nie

Dwóch na trzech badanych uważa, że Telewizja Polska pod kierownictwem Jacka Kurskiego stała się mniej obiektywna. 16 proc. jest zdania, że stała się bardziej obiektywna, a swojego stanowiska w tej sprawie nie umie określić 18 proc. ankietowanych.

- Częściej to osoby o dochodzie powyżej 5000 zł (84 proc.) oraz badani z największych miast (76 proc.) uważają, że TVP stała się mniej obiektywna - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek ankietowanych, którzy uważają, że TVP stała się mniej obiektywna pod kierownictwem Jacka Kurskiego – w grupie do 24. roku życia to 54 proc., podczas gdy w grupie powyżej 50. roku życia to 72 proc.

Zdaniem prof. Marka Sokołowskiego, socjologa i medioznawcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, trudno nie zgodzić się z opinią respondentów.

– Na czele telewizji publicznej postawiono komisarza politycznego, a maczuga propagandowa odstrasza coraz większą grupę widzów. Programy informacyjne urągają elementarnym zasadom warsztatu dziennikarskiego – grzmi prof. Sokołowski.

Sam prezes Kurski podkreślał jednak, że „w TVP przywracany jest elementarny obiektywizm i uczciwa debata publiczna”, a każdy, kto ma inne poglądy niż aktualna władza, może występować w telewizji publicznej.