Piątek 13: Ziobro uderza Bodnarem, by skończyć z trzema sędziami - przegląd prasy Jolanty Ojczyk

Trzej sędziowie: Stanisław Rymar, Piotr Tuleja i Marek Zubik nie przypuszczali zapewne, że zyskają taką sławę. Wszystko za sprawą Zbigniewa Ziobry, który złożył w czwartek w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o stwierdzenie nieważności ich wyboru w 2010 r. Wyborcza, TVN24, oko.press wypominają Ziobrze, że jeszcze rok temu w „Kropce nad i” mówił, że Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji, by orzekać w sprawie uchwał Sejmu. Jednym słowem teraz się ośmiesza. wPolityce zauważa jednak, że Ziobro powołał się na fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar - w stanowisku przedstawionym TK w sprawie uchwał Sejmu z końca 2015 r. o powołaniu pięciu sędziów TK - podkreślał:

„W demokratycznym państwie prawnym nie ma bowiem miejsca na sytuacje, które stwarzają choćby cień wątpliwości co do prawidłowości obsady składów orzekających sądów i trybunałów” .„Uczestnicy postępowania, w tym także RPO, który jest aktywnym uczestnikiem postępowania przed TK, muszą mieć pewność, że ich sprawy są rozstrzygane przez składy orzekające TK obsadzone zgodnie z zasadami konstytucyjnymi. Brak owej pewności spowoduje, że uczestnicy ci będą składali w toku postępowania wnioski o wyłączenie od orzekania osób nieuprawnionych do zasiadania w składzie orzekającym TK” - przywołał Ziobro stanowisko RPO.

Każdy słyszał o tym, że tylko krowa nie zmienia poglądów. A Zbigniew Ziobro czytał też z pewnością Alberto Moravia i zgadza się z nim, że ten, który nigdy nie zmienia swoich poglądów, przeważnie takich nie posiada. Ewa Siedlecka na pierwszej stronie „Wyborczej” ostrzega jednak, że przez taką woltę mogą upaść wyroki w sprawie lekarskiej klauzuli sumienia, uboju rytualnego, dekretu warszawskiego, OFE czy zasad inwigilacji.

W „Rzeczpospolitej” też Grzegorz Schetyna zapewnia, że nie boi się PiS, a groźby Prezesa, ministra Błaszczaka, i marszałka Brudzyńskiego o tym, że okupującymi mównicę zajmie się prokuratura nie robią na nim wrażenia. I polecam jeszcze bardzo ciekawy artykuł Roberta Horbaczewskiego w dodatku do „Rzeczpospolitej” „Życie Regionów” o największej kolekcji ikon w kraju, która powstał z eksponatów zarekwirowanych na granicy. Można ją obejrzeć w Białej Podlaskiej.

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” Rigamonti pyta Elbanowską: "Z minister Hall pani walczyła, z minister Kluzik-Rostkowską też. Tylko minister Zalewską pani nie walczy. Dlaczego?"