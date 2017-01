Nie żyje Bogdan Tuszyński, twórca Studia S-13

Foto: By Sławek (alteration of Tuszyński Bogdan) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Po ciężkiej chorobie nad ranem 1 stycznia zmarł Bogdan Tuszyński, dziennikarz sportowy związany z Polskim Radiem przez niemal 30 lat.