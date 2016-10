Sylwester TVP2 z Wrocławia do Torunia

Telewizja Polska podpisała z władzami Wrocławia umowę w 2013 roku. Miała ona obowiązywać do 2017 roku.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz powiedział w rozmowie z Radiem Wrocław, że TVP2 nie będzie jednak współorganizatorem tegorocznego koncertu.

- Prawdę powiedziawszy, Dwójka mnie o tym nie powiadomiła, czym jestem nieco zdziwiony. Dowiedziałem się, że skasowali wszystkie rezerwacje hotelowe oraz że odbyły się spotkania produkcyjne dotyczące nie Wrocławia - powiedział prezydent miasta.

Specjalny komunikat nadał Urząd Miejski we Wrocławiu. - Po kilku latach hucznych sylwestrów organizowanych na Rynku we współpracy z telewizyjną Dwójką miasto zmienia format i otwiera nowy cykl: „Sylwester we Wrocławiu. Z Wrocławiem". Inspiracją są wydarzenia ESK i sukcesy wrocławskich artystów. Przez najbliższych kilka lat będziemy witać Nowy Rok we Wrocławiu, słuchając muzyki w wykonaniu naszych zespołów i solistów - czytamy.

Z ustaleń Radia Wrocław wynika, że TVP2 negocjuje z władzami Torunia możliwość współorganizacji sylwestrowego koncertu. Rzecznik prasowy miasta powiedział, że to nadawca zwrócił się do urzędu z taką propozycją. Nie została ustalona jeszcze możliwa lokalizacja.