Gemius: Polki z internetem w kuchni

Krótką przerwę zrobili sobie podczas świąt, ale jedynie na komputerach osobistych i laptopach. Przy wielkanocnym stole nadal świeciły się urządzenia mobilne.

W kwietniu surfowało 27,8 mln osób, z czego 20,9 mln na smart fonach i tabletach, a 24 mln na laptopach i komputerach stacjonarnych. Szukali przede wszystkim przepisów. Od 11 do 15 kwietnia wyraźnie wzrosła bowiem liczba użytkowników sieci odwiedzających serwisy kulinarne. Odnotowały one wówczas łącznie 57 mln odsłon, co stanowi jedną trzecią wizyt wykonanych w całym miesiącu. Strony o gotowaniu przeglądały głównie kobiety (14 kwietnia było ich 1,8 mln, niemal trzykrotnie więcej niż mężczyzn). Co ciekawe, cztery z pięciu serwisów najchętniej wizytowanych przez kobiety tego dnia były odwiedzane głównie z urządzeń mobilnych. Czyżby komórki i tablety wypierały z kuchni książki kucharskie?

W danych Gemiusa widoczne jest mniejsze zainteresowanie internetem w soboty. W każdym tygodniu kwietnia po piątku następuje spadek użytkowników sieci i liczby odsłon. Najmniej internautów było w sobotę 1 kwietnia - 16,9 mln. Również Niedziela Wielkanocna była dniem ograniczonej aktywności online. Świąteczny odwrót od internetu można było jednak zaobserwować głównie na komputerach osobistych i laptopach, a 15 i 16 kwietnia były jedynymi dniami w ciągu ostatniego miesiąca, gdy internautów łączących się z siecią za pomocą urządzeń mobilnych było więcej niż korzystających z komputerów (16 kwietnia różnica wynosiła 0,8 mln). Wielkanocny odwyk użytkownicy sieci zrekompensowali sobie zaraz po świętach. 18 kwietnia padł rekord miesiąca: 20,4 mln osób online, które spędziły w sieci średnio 3 godz. 12 min.