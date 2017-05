Google zorganizuje europejski zjazd programistów w Krakowie

Google Developers Days Europe to nowa konferencja Google dla programistów z całego kontynentu. Pierwsza edycja GDD Europe odbędzie się już 5 i 6 września 2017 r. w Krakowie. Do Centrum Kongresowego ICE ma zjechać ponad2 tys. uczestników z całej Europy.- Organizacja konferencji Google Developers Days Europe w Polsce to potwierdzenie, że deweloperzy IT z Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się w ścisłej światowej czołówce – mówi „Rzeczpospolitej" Piotr Zalewski z Google.Jak podkreśla, w konferencji wezmą udział eksperci Google z całego świata. - Możliwość rejestracji i dodatkowe informacje będą dostępne wkrótce. Aby otrzymywać informacje na temat wydarzenia można się wstępnie zarejestrować na stronie g.co/gdd2017 - dodaje.W USA odbywa się właśnie doroczna konferencja Google I/O. Sundar Pichai, prezes koncernu z Mountain View, podsumował dotychczasowe osiągnięcia firmy. Okazuje się, że z rozwiązań Google, takich jak: wyszukiwarka Google, Android, Chrome, YouTube, sklep Play, czy poczta Gmail korzysta już ponad 1 mld użytkowników. Codziennie na YouTube wyświetlanych jest ponad miliard godzin wideo, a Google Maps nawigują przez ponad miliard kilometrów. Każdego tygodnia wgrywanych jest do chmury ponad 3 mld plików. Na świecie wykorzystywanych jest ponad 2 mld aktywnych urządzeń z systemem Android.