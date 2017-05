Skandynawski raj dla dziennikarzy

Według rankingu wolności prasy World Press Freedom Index, w 180 krajach świata, przygotowanego przez organizację Reporterzy Bez Granic (Reporters Without Borders), wolność mediów najlepiej ma się w Skandynawii. Na czele zestawienia Norwegia, gdzie „media są wolne, a dziennikarze nie podlegają cenzurze ani naciskom politycznym". Tuż za Norwegią uplasowały się Szwecja, Finlandia i Dania. Islandia znalazła się na miejscu 10.

Źle się dzieje w Polsce. Nasz kraj spadł w ciągu roku o siedem pozycji na 54. miejsce. To przedostatni wynik w Unii. Gorzej dziennikarze mają jedynie na Węgrzech (71 pozycja). Autorzy zwracają uwagę na pogorszenie warunków pracy dziennikarzy od czasu wyborów w 2015 r wygranych przez PiS. Do mediów państwowych wróciła cenzura, pogorszyły się warunki zatrudnienia i wynagradzania. Do tego doszło hasło zmian własnościowych w polskich mediach czyli repolonizacji.

Jako kraje najtrudniejsze do pracy dla dziennikarzy raport wskazał Turkmenistan (poz. 178), Koreę Północną (179) i Erytreę (180). Zostały one uznane przez organizację za czarne plamy na mapie wolności informacji. W tym państwach dziennikarze zmuszeni są funkcjonować w sytuacji nieustannego zagrożenia.

2017 World Press Freedom Index – kraje pierwszej dziesiątki rankingu:

1. Norwegia

2. Szwecja

3. Finlandia

4. Dania

5. Holandia

6. Kostaryka

7. Szwajcaria

8. Jamajka

9. Belgia

10. Islandia