Internautów wciąż będzie przybywać

Po raz pierwszy z Internetu będzie korzystać ponad połowa ludzi na świecie dopiero w 2019 roku. W przyszłym roku internautów będziemy mieli na świecie 3,65 mld i będą stanowili 48,8 proc. wszystkich ludzi.

Wraz z ogólną liczba internautów rosnąć będzie grupa tych, którzy wchodzą do sieci z komórki. Dziś stanowią oni cztery piąte wszystkich użytkowników sieci, 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej. – Korzystanie z Internetu z poziomu komórki będzie rosnąć dzięki poprawiającemu się dostępowi do WiFi oraz rozwojowi ofert 3G i 4G –podają analitycy eMarketera. W Ameryce Południowej duże znaczenie będzie miało w najbliższych latach rosnące zainteresowanie takimi aplikacjami, jak WhatsApp, WeChat czy Messenger Facebooka. W regionach najbardziej rozwiniętych komórka już dziś jest podstawowym urządzeniem, z którego wchodzi się do sieci. Robi to 98 proc. internautów w Ameryce Północnej i 97 proc. w Europie Zachodniej.

W zwiększanie dostępu do Internetu inwestować będą w najbliższych latach nadal poprzez specjalne programy m.in. Google i Facebook – zwłaszcza na tych obszarach, gdzie dziś wciąż bywa to utrudnione. - Choć z Facebooka korzysta już globalnie około 1,9 miliarda ludzi, na świecie wciąż są osoby, które w ogóle nie mają dziś dostępu do Internetu. Będziemy zwiększać nasze wysiłki po to, by w ramach rozmaitych inicjatyw, w tym m.in. Internet.org, łączyć tych ludzi pomiędzy sobą, umożliwiając im korzystanie z Internetu – mówiła w rozmowie z „Rz" Carolyn Everson, wiceprezes Facebooka odpowiedzialna za rozwiązania marketingowe.