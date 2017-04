Nowe warszawskie centrum Google'a dla startupów

Od startu w listopadzie 2015 r. do warszawskiego centrum dla młodych, innowacyjnych firm zapisało się ponad 9 tys. osób, a przez mury kampusu przewinęło się ich w sumie ponad 21 tys. W Campusie odbyło się też ponad 600 różnych wydarzeń (średnio ponad dwa dziennie). Teraz Google uruchomił Campus Warsaw w nowym miejscu, także zlokalizowanym na terenie Centrum Praskiego Koneser.

W Nowym Campus Warsaw na startupy czeka ponad 160 miejsc do pracy, szybkie Wi-Fi, większa przestrzeń eventowa (teraz na naszej nowoczesnej sali może wygodnie usiąść nawet 200 osób vs 80 w poprzedniej sali). Do mniejszych wydarzeń i spotkań do dyspozycji jest sala warsztatowa dla 40 osób i 15 mniejszych.

Kilka tygodni temu Google ogłosiliśmy uruchomienie programu Campus Residency, który zapewnia startupom wsparcie bezpośrednio od zespołu Campus Warsaw oraz darmową przestrzeń do pracy przez co najmniej 6 miesięcy. W ten wtorek właśnie mija termin rejestracji do programu.