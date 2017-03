Kolejna idea, która zmieni świat, może narodzić się gdziekolwiek

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Innowacje to niewykorzystany potencjał regionu

"Kolejny Google albo YouTube przyszłości może naprawdę narodzić się gdziekolwiek, również mogą go wymyślić ludzie waszego regionu. I właśnie dlatego jesteśmy gotowi rozszerzać nasze inwestycje w ten region. Bo wiemy, że małe, ambitne zespoły mogą osiągnąć praktycznie wszystko" - podkreśliła Wojcicki, która uczestniczyła w warszawskim Kongresie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit".

"Jesteśmy świadkami unikalnego punktu zwrotnego w historii, gdzie technologia i talent zaczynają jednoczyć się, dając ludziom niesamowite możliwości" - zauważyła. "Wszyscy tutaj mają teraz szanse przyspieszyć ten niesamowity wzrost" - dodała.

Według Wojcicki, początkujący przedsiębiorcy i twórcy potrzebują takich narzędzi, jak YouTube, aby się rozwijać, potrzebują też środowiska, które w pełni pozwoli im zrealizować ich potencjał.

Zwróciła też uwagę, że rządy państw Grupy Wyszehradzkiej zapewniają większość usług dotyczących kształcenia swych obywateli. Za niezmierne ważne uznała jednak wyposażenie dzieci nie tylko w tradycyjną wiedzę i umiejętności, ale również przygotowanie ich na gwałtowny postęp technologiczny.

Zapewnienie umiejętności technicznych i edukacji cyfrowej pozwoli, według niej, kolejnemu pokoleniu wykorzystać w pełni gospodarkę cyfrową. "Mamy dzisiaj możliwość zainwestować w nowe pokolenie, aby oni mogli prowadzić nas jutro" - zaznaczyła.

"Wspierajmy innowacje, wspierajmy przedsiębiorców, dajmy im te narzędzia i przestrzeń, których potrzebują, żeby założyli kolejną globalną kwaterę główną, kolejnego pokolenia wielkich firm" - zaapelowała szefowa YouTube.

"Twórcy i przedsiębiorcy również potrzebują wolności i miejsca, w którym mogą się cieszyć swoimi ideami. Nie potrzeba gigantycznych inwestycji, żeby założyć kolejną wspaniałą firmę. Potrzebna jest wyłącznie idea, odwaga, aby za nią podążać i dobre środowisko, które nie pozwoli jej zmarnować" - podkreśliła.

"Ten region dał jednych z najlepszych ludzi w IT i inżynierów na całym świecie. Widzimy to dzień w dzień na Google'u i YouTubie" - mówiła. "Czujemy, że talent nie musi koniecznie wyprowadzać się za granicę, aby coś zmienić. I dlatego właśnie tak bardzo cieszę się, widząc, jak region ten staje się rozkwitającym hubem dobrych firm technologii, tak jak Eset, (...), Seznam czy CD-Projekt. Te marki stworzone tutaj stają się czymś, co widzimy codziennie" - wskazała.

Przypomniała, że Google uruchomił w Warszawie swój kampus dla przedsiębiorców, deweloperów i inwestorów. Prowadzone są ponadto warsztaty, mające na celu rozwój umiejętności cyfrowych.

"Chcę naprawdę podkreślić tutaj, że kolejna idea, która zmieni świat, może narodzić się gdziekolwiek" - dodała.

Opowiadała też, jak pod koniec lat 90. XX wieku w Palo Alto - dziś sercu Doliny Krzemowej - wynajmowała garaż dwóm młodym ludziom: Sergiejowi Brinowi i Larry'emu Page'owi, którzy założyli w nim firmę Google. Dziś przedsiębiorstwo ma rangę globalną i oferuje szereg produktów cyfrowych na całym świecie - podkreśliła.

Nawiązała także do swoich polskich korzeni. Powiedziała, że jej dziadek Franciszek Wójcicki był sędzią, parlamentarzystą i działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast babka po wojnie wraz z jej ojcem wyemigrowała do USA. Ojciec został profesorem fizyki i osiedlił się w Palo Alto - dziś sercu Doliny Krzemowej.