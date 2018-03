Zuckerberg przeprasza Brytyjczyków

Szef Facebooka, Mark Zuckerberg przeprosił Brytyjczyków w całokolumnowych ogłoszeniach w niedzielnej prasie za naruszenie ich zaufania z powodu wycieku danych 50 mln użytkowników do firmy doradztwa politycznego.

Największemu na œwiecie portalowi społecznoœciowemu grozi obecnie dokładne przeœwietlenie w Europie i w Stanach po ujawnieniu, że brytyjska firma doradcza Cambridge Analytica weszła bezprawnie w posiadanie danych o jego użytkownikach, aby przygotować profile amerykańskich wyborców, wykorzystane póŸniej do zapewnienia wygranej Donalda Trumpa.Tekst przeprosin czarnym drukiem na białym tle z maleńkim znakiem firmowym Facebooka ukazał się w niedzielnych wydaniach prasy brytyjskiej, również w „Observerze", jednym z kilku tytułów, których informacje o całej sprawie wywołały duży spadek notowań akcji firmy Zuckerberga. Straciła z tego powodu ponad 50 mld dolarów kapitalizacji rynkowej. „To było nadużycie zaufania, przepraszam za to, że nie zrobiliœmy więcej swego czasu" — oœwiadczył Zuckerberg powtarzajšc przeprosiny, jakie złożył w ubiegłym tygodniu w wystšpieniach w telewizji amerykańskiej. Teraz obiecał, że Facebook przekaże użytkownikom więcej informacji i zwiększy kontrolę nad dostępem do danych o nich. „Dziękuję wam za wiarę w tę społecznoœć. Obiecuje zrobić dla was więcej"- dodał.Cambridge Analytica podała poczštkowo, że sšdziła. iż uzyskała te dane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, póŸniej usunęła je na proœbę Facebooka. Twierdzi, że nie wykorzystywała ich w pracy przy wyborach prezydenckich w USA. Firma reklamowa Mozilla i Commerzbank zawiesiły zamieszczanie reklam w tym portalu producent samochodów elektrycznych Tesla i firma rakiet kosmicznych SpaceX usunęły strony Facebooka, jak wczeœniej obiecał Elon Musk.