Izby samorządu gospodarczego przeciwko nowelizacji przepisów o abonamencie

- Projekt powinien zostać wycofany z dalszych prac w Radzie Ministrów, gdyż nie uwzględnia otoczenia prawnego, realiów rynkowych ani podejmowanych oraz planowanych w najbliższym czasie działań zmierzających do zapewnienia finansowania mediów publicznych – napisali w piśmie szefowie izb, wśród których są Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektroniczneji Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji. Ich zdaniem „wejście w życie regulacji w obecnie planowanym kształcie oznacza chaos prawny i destabilizację rynku".

– Może także przynieść skutki odwrotne do oczekiwanych przez wnioskodawcę ze względu na wysoce prawdopodobną migracje części odbiorców telewizji płatnej do platform internetowych niezarejestrowanych w Polsce , a nawet serwisów pirackich, które stanowią realne zagrożenie dla legalnie prowadzonej działalności gospodarczej – napisano we wniosku. Zdaniem izb, obłożenie nowym obowiązkiem tylko części widzów, powoduje nierówność technologiczną.