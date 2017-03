Powstaje sieć salonów wirtualnej rozrywki

Za projektem stoi Bogumił Jankiewicz, który chce w ten sposób powtórzyć sukces zbudowanej przez siebie sieci restauracji Bobby Burger. Do 2021 r. chce otworzyć łącznie 60 nowych salonów gier VR.Globalni giganci – sieć IMAX czy koncern HTC – zapowiadają powstanie setek centrów VR na całym świecie. IMAX, który w styczniu ogłosiła kolejne lokalizacje swoich kin VR, obiecujących widzom doznania, jakich jeszcze nie mieli okazji doświadczyć. Nie próżnują też twórcy inicjatywy The Void – futurystyczny salon gier VR w ciągu kolejnych pięciu lat ma wzbogacić się o 300 kolejnych lokalizacji. O największy rozmach pokusiło się HTC, które zapowiada z kolei otwarcie łącznie tysiąca kawiarenek VR na wzór tych, które stworzyli już w ubiegłym roku w Chinach.W Polsce pionierem w upublicznianiu wirtualnej rzeczywistości jest DISCO:VR. W salonach polskiej sieci fani VR będą mogli przetestować możliwości gogli Oculus Rift czy HTC Vive. Wirtualna rzeczywistość, choć niektórzy nadal podchodzą do jej możliwości dosyć sceptycznie, to wciąż jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii na świecie.Mieszczący się na Mokotowie DISCO:VR to – jak przekonuje jego twórca – największe obecnie w Europie centrum wirtualnej rzeczywistości. Kielecka placówka – zlokalizowana w galerii Echo – działać będzie na zasadzie franczyzy.