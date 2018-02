The Weinstein Company wkrótce ogłosi bankructwo

Rada dyrektorów wytwórni filmowej The Weinstein Company poinformowała, że planuje ogłoszenie bankructwa.

Agencja Reutera poinformowała, że decyzje podjęto po tym jak załamały się negocjacje z potencjalnymi kupcami studia filmowego.

Rada dyrektorów szukała sposobu na ocalenie wytwórni po tym jak ponad 70 kobiet oskarżyło producenta Harveya Weinsteina o molestowanie i gwałt. Weinstein, który zaprzecza zarzutom gwałtu, zrezygnował ze stanowiska, ale to nie pomogło. Potencjalni inwestorzy się wycofali, ponieważ kobiety oskarżajšce Harveya Weinsteina oczekujš, że cała Wytwórnia Weinsteina będzie odpowiadać jako przestępczoœć zorganizowana za swoje czyny.

Taka taktyka sprawiła, że David Glasser, producent z kadry zarzšdzajšcej także stracił pracę. Glasser jest podejrzany o to, że pomagał ukrywać przypadki molestowania seksualnego, którego dopuszczał się Weinstein.

The Weinstein Company w zasadzie nie ma teraz wyjœcia i musi ogłosić bankructwo - informuje Reuters. Wytwórnia w zasadzie nie dysponuje już żadnš gotówkš i wyprzedaje co się da by zaspokoić najpilniejsze potrzeby finansowe.