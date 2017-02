Bloober z nowym horrorem na Xbox One

116 mln zł trafi do producentów gier komputerowych w ramach programu GameINN

Amerykański koncern opublikował nowy zwiastun tej gorąco wyczekiwanej przez rynek produkcji. Tym samym fani horrorów psychologicznych zyskali jeszcze jedną platformę (Xbox One), obok konsol PS4 oraz komputerów PC, na której ukaże się „Perception". - Media w rankingach plasują „Perception" jako jeden z najbardziej oczekiwanych horrorów 2017 r. Już dziś możemy powiedzieć, że liczba opublikowanych newsów na temat tej gry znacznie przekroczyła liczbę informacji o „Layers of Fear", które ukazywały się jeszcze przed premierą „LoF" - mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

- Cała grupa Bloober Team ma bardzo dobre relacje z Microsoft, a nasze produkty są mocno promowane przez amerykańskiego giganta, stąd wiemy, że podobnie będzie z „Perception" - dodaje.

„Perception" ze względu na specyfikę rozgrywki oraz wcześniejsze sukcesy jego twórców, wywołała zainteresowanie w branży. Gra to najpewniej pierwsza na świecie produkcja indie z gatunku horror psychologiczny oparta na mechanice echolokacji. Nadchodzące imprezy gamedeveloperskie - m.in. Game Developer Conference, która startuje 27 lutego w San Francisco - będą pierwszą okazją do tego, by z całkowicie grywalną wersją gry zapoznali się wybrani dziennikarze i tzw. influancerzy.

Autorem tego tytułu jest amerykańskie studio The Deep End Games, współtwórcy wielokrotnie nagradzanych hitów, takich jak seria „BioShock" czy „Dead Space". Jest to jednocześnie pierwszy zewnętrzny tytuł w portfelu Bloober Team. Umowa wydawnicza zakłada wyłączność przez okres pięciu lat na terytorium całego świata. Kontrakt obejmuje również dystrybucję oraz marketing gry. Premiera planowana jest na pierwszą połowę br.