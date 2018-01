Analitycy wróżą: Apple kupi Netflixa

Analitycy amerykańskiego banku City przewidują, że istnieje aż 40 proc. prawdopodobieństwo, że Apple przejmie w tym roku Netflixa. Wszystko dzięki Donaldowi Trumpowi.

Administracja Donalda Trumpa wdraża nowe regulacje dotyczące firm, które za pomocą powiązanych spółek trzymają środki poza USA lub płacą podatki gdzie indziej. Nowe regulacje pozwolą niemal bezboleśnie finansowo przetransferować koncernowi Apple z powrotem do Stanów 252 mld dol. Eksperci Jim Suva i Asiya Merchant - specjalizujący się w badaniu rynku przewidują, że zaledwie 30 proc. tej kwoty wystarczy, by przejąć Netflixa. Ich zdaniem Apple "ma za dużo gotówki", z którą nie wie co robić i zakup platformy wideo wydaje się najbardziej rozsądnym wyjściem.

Poniżej dalsza część artykułu

Analitycy rynku wskazują, że motywacją do przejęcia Netflixa przez Apple może być przejęcie przez Disneya filmowej części 21st Century Fox. Disney wycofał swoje filmy z Netflixa i zapowiedział stworzenie własnej platformy wideo.

Netflix już zapowiedział na 2018 rok inwestycje w wskości 8 mld we własne produkcje, a Apple ma uruchomić w tym roku nową usługę wideo. Także platforma wideo Amazona zapowiada rozwój i inwestycje.