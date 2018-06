Jak oglądać Mundial w telewizji, internecie i najwyższej jakości 4K?

Mundial w godzinach pracy? Przez internet da się oglądać spotkania mistrzostw świata. W telewizji wystarczy znaleźć odpowiedni kanał.

Rozpoczynające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to święto dla kibiców, ale także wyzwanie, jak oglądać mecze. Możliwości, na szczęście, jest sporo. Technologia umożliwia bowiem oglądanie nie tylko w telewizji, ale także na ekranie komputera czy smartfona.

Mecze Mistrzostw Świata w telewizji

Wszystkie spotkania Mistrzostw Świata będą w Polsce transmitowane przez TVP Sport, dostępny dla wszystkich za darmo. W cyfrowej telewizji naziemnej dostępny jest w wersji SD, zaś na platformach satelitarnych i w kablówkach w wersji HD. Niektóre spotkania będą też transmitować podstawowe kanały telewizji publicznej – TVP 1 i TVP 2.

Kibice oczekujący najwyższej jakości obrazu mogą szukać kanału TVP 4K, który jednak wymaga dekodera obsługującego technologię 4K. W najwyższej jakości TVP planuje transmitować 52 spotkania, a kanał TVP 4K będzie dostępny tylko u niektórych dostawców usług. Potwierdzono, że 4K dostępne będzie w Orange TV, NC+ oraz Winogradzkiej Telewizji Kablowej.

Transmisje 4K będą dostępne też na kanale Canal+ 4K, który będzie transmitował 12 spotkań.

Mundial w Internecie

Wiele spotkań fazy grupowej oraz 1/8 finału Mistrzostw Świata będzie odbywać się w godzinach, w czasie których większość kibiców pracuje lub wraca z pracy do domu. Nie musi to być jednak przeszkodą do śledzenia transmisji spotkań Mistrzostw Świata, gdyż będą one dostępne również przez internet, w dodatku za darmo. Z komputera mecze można oglądać za pośrednictwem strony sport.tvp.pl, a z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) można kibicować dzięki dedykowanym aplikacjom TVP Sport na urządzenia z systemami Android i iOS. Kibicowanie będzie więc możliwe nawet w autobusie czy tramwaju w drodze z pracy do domu.

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą korzystać z aplikacji brytyjskich nadawców. BBC iPlayer i ITV Player oferują transmisje za darmo, a do tego w jakości 4K.