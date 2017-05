Agora bez dywidendy, ale będzie buy back?

Zarząd spółki chce, by zrezygnować z wypłaty dywidendy, a 52,7 mln zł straty za 2016 r. pokryć z kapitału zapasowego. Alternatywnie zarząd rekomenduje jednak, by do końca tego roku skupić z rynku akcje warte 23,8 mln zł (przy cenie 15,5-20 zł za walor).

Mediowa spółka podała wyniki na I kwartał. Jej przychody wynosiły 301 mln zł i były o 4,3 proc. wyższe niż rok wcześniej, EBITDA (zysk przed oprocentowanie, opodatkowaniem i amortyzacją) sięgnęła 28,9 mln zł i byłą o 3,2 proc. wyższa niż rok wcześniej, wynik operacyjny wynosił 3,6 mln zł (wzrost rok do roku o 20 proc.), a wynik netto był negatywny i sięgał -8,2 mln zł (rok wcześniej było to -7,2 mln zł). Analitycy według konsensusu PAP oczekiwali przychodów w wysokości 299,1 mln zł, EBITDA na poziomie 27,6 mln zł, 3,1 mln zł wyniku operacyjnego i 3 mln zł straty netto. - Negatywny wpływ na wynik netto grupy Agora miały wyższe koszty podatku dochodowego wynikające głównie ze zmian w wysokości podatku odroczonego w Agorze SA oraz z wyższych kosztów podatku bieżącego i odroczonego w grupie Helios – podała spółka.

Jak podała spółka, wyższy wynik operacyjny i wzrost przychodów to m.in. efekt rekordowych przychodów z działalności filmowej oraz wysokiej frekwencji w kinach. - Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miała również znacząca poprawa rentowności segmentu reklama zewnętrzna wynikająca m.in. z rosnącego znaczenia nośników citylight w portfelu spółki. Dodatkowo, wynik grupy wsparło istotne zmniejszenie straty operacyjnej w segmencie Prasa, osiągnięte dzięki konsekwentnie prowadzonym działaniom restrukturyzacyjnym – podano. Jak skomentował Bartosz Hojka, prezes Agory, w pierwszym kwartale 2017 r. już ponad 80 proc. przychodów grupy Agora pochodziło z biznesów pozaprasowych, a 60 proc. ze źródeł innych niż usługi reklamowe.

Według szacunków grupy, rynek reklamy w Polsce w I kwartale wzrósł o 2 proc., a całorocznie ma szansę na wzrost na poziomie 1-3 proc.