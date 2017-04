Indyjski koncern medialny wchodzi do Polski

Uruchomienie kanału filmowo-rozrywkowego Zee One planowane jest na ten rok – podała firma, ogłaszając, że jej szefem w Polsce został Paweł Kolasa. Firma działa w 171 krajach, w tym w USA, Kanadzie, Europie, Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie, Australii i Nowej Zelandii. W Europie nadaje swoje kanały m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji, Portugalii, Rosji i w Niemczech. - Po starcie Zee One w Niemczech latem ubiegłego roku, chcemy wzmocnić naszą obecność w Europie Środkowej, a Polska to w tym rejonie rynek o największym potencjale –komentuje w komunikacie Amit Goenka, odpowiedzialny za miedzynarodową działalnośc koncernu. Jak podaje firma, w ramówce stacji Zee One znajdą się filmy i seriale, programy lifestylowe inspirowane kulturą Indii, ale polski kanał ma zamieszczać także programy produkowane w Polsce. - Ramówkę stacji, dopasowaną do lokalnego rynku tworzyć będzie polski zespół – podano. Polski szef ZEEL Paweł Kolasa w przeszłości zajmował się m.in. wprowadzaniem na rynek, marketingiem i rozwojem dystrybucji wielu kanałów tematycznych – w spółce Canal + Cyfrowy, a od 2010 roku odpowiadał za sprzedaż kanałów NBC Universal.



Indyjski koncern ma 33 krajowe i 42 międzynarodowe stacje. Jest też operatorem platform dystrybucyjnych Ditto TV, OZEE i India.com. - Za ZEEL stoi Grupa Essel, jedna z największych korporacji w Indiach, która prowadzi rozległą działalność w wielu branżach: medialnej i rozrywkowej, produkcji opakowań, usługach technologicznych, rozwoju infrastruktury i edukacji – podano.