Cyberszantażyści znów atakują. Nowa fala wymuszeń

CERT Polska ostrzega przed nową falą wymuszeń, wycelowaną w użytkowników internetu. Do niczego nie spodziewających się osób przychodzą e-maile od przestępców nazywających samych siebie Polish Stalking Group. W wiadomości domagają się oni od ofiary 1000 złotych okupu, które należy wpłacić w ciągu 24 h na bitcoinowy portfel przestępców. W przypadku nie zrealizowania żądań szantażystów ofiara ma liczyć się z tym, że na jej adres przyjdzie 100 w przesyłek z różnych sklepów internetowych. Przestępcy twierdzą, że w niektórych będą narkotyki.

- Po upływie 24 godzin od wysłania do Ciebie tej wiadomości wyślemy do Ciebie 100 przesyłek kurierskich z losowych sklepów internetowych. Dla potwierdzenia naszych możliwości dostaniesz telefony w sprawach zamówień, które będziemy realizować na Twój adres. W niektórych paczkach będą narkotyki – będziemy wiedzieli, kiedy paczka trafi do Ciebie – policja zostanie powiadomiona o nielegalnych substancjach w Twoim posiadaniu i wkrótce zapuka do Twoich drzwi.

Jeśli chcesz temu zapobiec – prześlij nam 1000 zł - grożą przestępcy.

W emailu zawarte są też dane ofiary, w tym wrażliwe, takie jak PESEL czy adres i numer telefonu, co uwiarygadnia groźbę.

Informując o nowej akcji przestępców, CERT Polska zachęca do tego, by się nie bawić z nimi w spełnianie ich żądań tylko natychmiast zgłaszać fakt otrzymania takiej wiadomości na najbliższy komisariat policji. A także zgłosić to do CERT przez formularz www.cert.pl/zglos-incydent/ lub e-mailem.

Wydaje się, że to najlepszy sposób na postępowanie w takim przypadku. W końcu, jedyne co tak naprawdę nam grozi (szczególnie przy zachowaniu wiadomości od przestępców), to męczące wyjaśnianie wszystkim, że wcale nie zamawialiśmy przesyłki.