WP z wyższymi od oczekiwań przychodami, ale z niższym zyskiem operacyjnym

Przychody WPH w IV kwartale wynosiły 123 mln zł i były o 20,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowanie, odsetkami i amortyzacją) wynosił 38,1 mln zł (wzrost rok do roku o 21,5 proc.), wynik operacyjny sięgnął 26,8 mln zł (wzrost o 17 proc.), a wynik netto wynosił 23,1 mln zł.

Analitycy w konsensusie PAP zakładali 120,2 mln zł przychodów, 41,7 mln zł EBITDA, 30,8 mln zł wyniku operacyjnego oraz 22,2 mln zł zysku netto.

- W 2017 roku będziemy kontynuować strategię „MoViBE” - mobile, video, bigdata i e-commerce. Odsłony na urządzeniach mobilnych, zgodnie z zapowiedzią sprzed roku, przekroczyły 50% odsłon ogółem. Nasza skłonność do zawierania transakcji na smartfonach uległa znacznej poprawie, a dystans przychodowy do komputerów stacjonarnych zmniejsza się. Pozyskiwanie i monetyzacja użytkowników urządzeń mobilnych pozostają priorytetem – podała spółka w raporcie rocznym. Pod koniec ubiegłego roku zaczęła też działalność na polu telewizyjnym, startując z naziemnym kanałem WP. - Grupa planuje w roku 2017 osiągnąć udział w rynku na poziomie 0,5-0,6 proc., a w kolejnych dwóch latach udział ten ma wzrosnąć do poziomu odpowiednio 1-1,1 proc. i 1,2-1,4 proc., co przełoży się na zwiększone wpływy ze sprzedaży reklam – podała WP w raporcie.