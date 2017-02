Polska Cyfrowa: ok. 1 mld zł na szerokopasmowy internet

"Preferencyjne pożyczki trafią do inwestorów planujących budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnych, zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości przynajmniej 30 Mb/s dla biznesu i gospodarstw domowych oraz 100 Mb/s dla szkół" - czytamy w komunikacie. Operatorem środków będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

BGK i Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowały, że całkowita kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 1 mld 176 mln zł, w tym 996,2 mln zł z funduszy unijnych. Pozostałe 179,7 mln zł to wkład krajowy, wniesiony ze środków pośredników finansowych.

Według minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej uruchomienie odrębnego instrumentu finansowego jest najwłaściwszą formą wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w warunkach dużego rozdrobnienia rynku telekomunikacyjnego. "Z przeprowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji ankiety wśród operatorów wynika, że infrastruktura telekomunikacyjna jest traktowana jako majątek, który sprawia duże trudności instytucjom finansowym i jest traktowana jako niewystarczający przedmiot zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań kredytowych" - powiedziała.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński dodał, że przewidziane w umowie wsparcie o charakterze zwrotnym dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu tych samych pieniędzy pomoże szybko i efektywnie wydać środki z funduszy europejskich przeznaczone na rozwój szerokopasmowego internetu.

"Zaraz po podpisaniu umowy rozpiszemy przetarg w formule zamówień publicznych, który wyłoni pośredników finansowych, którzy będą bezpośrednio udzielali pożyczek przedsiębiorcom" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Dodała, że preferencyjne pożyczki na pojedynczą inwestycję będą udzielane na okres do 15 lat, z maksymalnym okresem karencji do 30 miesięcy, a ich wysokość będzie mogła wynosić od 20 tys. do 10 mln zł.