Specjalny internet dla żaka tylko po kablu

T-Mobile się wyłamie

Student też pan

Opinia

Okres przygotowań do otwarcia nowego roku szkolnego był zwykle czasem wzmożnej walki dostawców usługi dostępu do internetu o kieszenie rodziców uczniów i budżetu studentów. W tym roku grono przedsiębiorców biorących udział w tej batalii zdecydowanie zmalało.Sieci mobilne Orange Polska, P4, operator sieci Play i Polkomtel, operator sieci Plus przekazały nam, że nie prowadzą i nie planują kampanii kierowanych do tego segmentu klientów. Dlaczego? – Decyzja biznesowa – mówi krótko Marcin Gruszka, rzecznik Play.W ofertach tych telekomów jest też mniej komputerów, niż dwa, trzy lata temu.Choć nie mówią tego wprost, to powodów decyzji może być kilka. Żeby oferować komputery trzeba je najpierw kupić, a na to potrzeba sporych zasobów gotówki. Po drugie konkurencja na rynku elektroniki użytkowej jest coraz większa. Sklepy RTV-AGD prowadzą z okazji nowego roku szkolnego akcje promocyjne i systemy ratalne.Tylko T-Mobile ma w planach kilka propozycji dla uczniów. Piotr Żaczko z biura prasowego telekomu twierdzi, że w jego ofercie jest mobilny internet z umową na dziesięć miesięcy. – Na przełomie sierpnia i września, przedstawimy ofertę specjalną skierowaną do uczniów i studentów, w której obniżymy ceny laptopów o nawet 600 zł. Będziemy ją wspierać kierunkowymi działaniami marketingowymi – mówi Żaczko. Nie jest też wykluczone, że w nowej ofercie dla gospodarstw domowych T-Mobile również pojawi się studencki motyw.Oferty internetu na krótki siedmio–dziewięciomiesięczny okres, dopasowany do okresu wynajmu stancji mają natomiast dla studentów telewizje kablowe i Netia. Na ich przykładzie widać, na czym polega konkurencja. W porównaniu z 2016 rokiem łącza we wszystkich tanich ofertach przyspieszyły nawet 10-krotnie (np. w przypadku Multimediów, które pokażą cennik we wrześniu, czy Netii). Tam, gdzie infrastrukturalna konkurencja rośnie – ceny spadają. Przykładem może być telewizja kablowa Toya. Jak mówi jej rzecznik Łukasz Myszka, co roku jej klientami zostaje kilka tysięcy studentów, a w tym roku weszła do Krakowa, czyli studenckiego zagłębia. W ub.r. najtańszy internet u tego dostawcy w umowie na rok akademicki kosztował 39 zł. W tym jest o 10 proc. tańszy, choć nieco szybszy (25 Mb/s przy ściąganiu danych). Z ceny zeszła też największa sieć kablowa, UPC: internet do 120 Mb/s to koszt 49,9 zł miesięcznie.Zdarzają się też ruchu w drugą stronę. Najtańszy abonament za stacjonarny internet w Netii jest w tym roku o 20 proc. wyższy niż rok temu. Karol Wieczorek, rzecznik Netii tłumaczy, że wzrosła przepustowość łączy. Firma nie chciała też konkurować z własną ofertą mobilną.Patrząc na mediaplany dużych sieci komórkowych i znając nasze własne, mogę powiedzieć, że wrzesień nie będzie martwym okresem. Konsumentów czeka parę niespodzianek. To, że nie widać dziś kampanii adresowanych do uczniów i studentów, to znak czasu i efekt zmian, jakie zaszły na rynku. Kierowanie przekazu reklamowego tylko do młodych osób przestało się sprawdzać. Upowszechniły się oferty rodzinne, tzw. multi-SIM. Tu decydentem jest kto inny: „głowa rodziny". Dlatego nie mówiłabym dziś o okresie „back to school", ale „back to business".