Mundial 2018: Kibicujesz Rosji? Zapuść wąsy

Kibice reprezentacji Rosji zostali wezwani do zapuszczania wąsów, aby wyrazić wsparcei dla reprezentacji kraju i jej szkoleniowca, Stanisława Czerczesowa.

Rosja jest gospodarzem mundialu i 14 kwietnia meczem z Arabią Saudyjską rozpocznie zmagania w grupie A, gdzie jej rywalami są jeszcze Urugwaj i Egipt.

Kibice Rosji są jednak pełni obaw co do tego, czy Sborna nie skompromituje się na turnieju. Powód? W sparingach przed mundialem Rosjanie nie osiągali dobrych wyników, a ich gra pozostawała wiele do życzenia. Więcej na temat meczu Rosja - Arabia Saudyjska można przeczytać tutaj.

- Czerczesow potrzebuje waszego wsparcia - apeluje do kibiców znany rosyjski prezenter, Iwan Urgant, który rozpoczął kampanię "wąsy nadziei". Wzywa on kibiców kadry, by - w ramach wyrażenia wsparcia dla Czerczesowa - zapuszczali wąsy.

- Wszystko jest przeciwko niemu: prognozy, pogoda, prawa fizyki, anatomia niektórych piłkarzy i logika. Wzywam wszystkich, by zapuszczali wąsy i umieszczali ich zdjęcia pod hashtagiem #wąsynadziei - apelował Urgant.

W rosyjskim internecie natychmiast zaczęły pojawiać się zdjęcia wąsatych fanów - w tym całych wąsatych rodzin.

W rankingu FIFA Rosja zajmuje 70 miejsce i jest najniżej notowanym uczestnikiem mundialu. Rosjanie nie wygrali meczu od 7 października.