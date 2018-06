Środkowy palec Robbiego Williamsa. "Zrobiłem to za darmo"

Brytyjski muzyk Robbie Williams był gwiazdą ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Artysta zmienił treść jednej ze swoich piosenek i pokazał do kamery środkowy palec.

Na Łużnikach w Moskwie odbyła się ceremonia otwarcia mundialu. Kibice zgromadzenia na trybunach słuchali największych hitów Robbiego Williamsa. Muzyk wystąpił w towarzystwie rosyjskiej śpiewaczki operowej Aidy Garifulliny.

Uwagę całego świata przykuło zachowanie Brytyjczyka podczas wykonywania utworu "Rock DJ". Williams zmienił fragment jednej ze zwrotek i zaśpiewał "I did this for free" (zrobiłem to za darmo - ang.) i pokazał do kamery środkowy palec.

Nie wiadomo, czemu muzyk zdecydował się na taki krok. Media w Wielkiej Brytanii podejrzewają, że to reakcja na krytykę, jaka spadła na piosenkarza w ciągu ostatnich dni.

Williams postanowił wystąpić w Moskwie, mimo bojkotu, który ogłosił rząd w Londynie. Władze zareagowały w ten sposób na otrucie Siergieja Skripala. Rząd Theresy May oskarżył Moskwę o zamach w Salisbury.