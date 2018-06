Minister zdrowia ostrzega: Mundial na kanapie z piwem i chipsami to 10 kilo więcej

Oglądanie trzech-czterech meczów dziennie w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej to zdaniem szefa restoru zdrowia Łukasza Szumowskiego "poważne wyzwanie zdrowotne". - Jak zaczniemy pić, oczywiście mówię o napojach słodzonych, oraz jeść chipsy, to skończymy ten mundial o 10 kilo więcej - ostrzegł minister w RMF FM.

Szumowski sprecyzował, że zagrożeniem nie są tylko słodkie napoje gazowane, ale i piwo. - Piwo jest bez cukru, ale ma słód. Kalorie ma również. Kiedyś słyszałem, że jedno piwo to schabowy, ale z tym to się proszę zgłosić do mojego kolegi Mularczyka. On na pewno lepiej poradzi, jaką dietę stosować - żartował minister.

- Natomiast co kardiolog może powiedzieć? Lepiej w strefie kibica niż w domu. Dlatego, że tam po pierwsze możemy się bratać. Po drugie emocje dobrze wpływają - ocenił.

- W strefie kibica możemy poskakać, pochodzić. Jak się siedzi na kanapie, tak kolejny mecz z rzędu, to się można zmęczyć - dodał Szumowski.

- Naprawdę trzeba pić dużo i nie jeść przy okazji - zaznaczył. Oprócz wody, minister polecił picie herbaty.

W czasie mistrzostw świata w Rosji rozegrane zostaną łącznie 64 mecze - do 28 czerwca po trzy lub nawet cztery spotkania dziennie.