Polska-Nigeria 0:1: Zły wynik, dobry mecz

Kolejna porażka w meczu towarzyskim po jedynym celnym strzale przeciwnika.

Reprezentacja Polski przegrała drugi kolejny mecz, w trzecim z rzędu nie strzeliła bramki. Spotkanie z Nigeriš we Wrocławiu było jednak bardzo dziwne i trudne do oceny – przeciwnicy oddali jeden celny strzał na bramkę biało-czerwonych. Rzut karny – wedle wielu obserwatorów kontrowersyjny – wykorzystał Victor Moses.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zawodnicy Adama Nawałki zostali z kolei jeszcze w pierwszej połowie pozbawieni gola przez sędziego Michaela Olivera: Z rzutu wolnego doœrodkował Piotr Zieliński, a jeden z obrońców tak niefortunnie i œlamazarnie interweniował, że wybijał piłkę już po tym jak przekroczyła ona linię bramkowš. Najbliżej zdobycia gola dla reprezentacji był Robert Lewandowski. Najpierw œwietnie akcję na skrzydło rozprowadził Piotr Zieliński, piłkę dostał Rafał Kurzawa, który płasko doœrodkował w pole karne, a kapitan kadry trafił w słupek. Była to ósma minuta meczu i gdyby piłka wpadła do siatki, prawdopodobnie to spotkanie potoczyłoby się zupełnie inaczej.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Nigeryjczyków, Gernot Rohr nie ukrywał: - Mieliœmy szczęœcie, że wygraliœmy, Polska była zespołem lepszym, miała cztery doskonałe okazje, a my zdobyliœmy gola po rzucie karnym – mówił Niemiec.

Mecz z Nigeriš był eksperymentem. Widać było, że selekcjoner szuka. Kolejny mecz towarzyski reprezentacja rozpoczęła w nowym ustawieniu taktycznym – z trójkš stoperów. W podstawowej jedenastce wyszło dwóch debiutantów – Przemysław Frankowski, który został ustawiony jako prawy wahadłowy, oraz Dawid Kownacki, który grał jako jeden z ofensywnej trójki. Frankowski miał kilka niezłych momentów, raz œwietnie odegrał do Grzegorza Krychowiaka, który uderzył z dystansu. Kownacki próbował współpracować z Lewandowskim i widać było, że uczył się dużo w trakcie meczu, ale uczył się szybko i wycišgał wnioski.

W pierwszym składzie wyszedł też Marcin Kamiński, œrodkowy obrońca VfB Stuttgart, który u tego selekcjonera do tej pory wystšpił tylko raz – w pierwszym meczu Nawałki w roli trenera reprezentacji, cztery lata temu przeciwko Słowacji. Mecz przegraliœmy wówczas 0:2, a Kamiński był jednym z najgorszych na boisku. Szansę rehabilitacji dostał po tak długim czasie i trzeba przyznać, że wypadł co najmniej dobrze. Aczkolwiek to właœnie on zahaczył w polu karnym szarżujšcego Victora Mosesa, a skrzydłowy Chelsea wykorzystał rzut karny.

Mecz z Nigeriš miał dwóch niespodziewanych bohaterów: Rafała Kurzawę oraz Jacka Góralskiego. Pomocnik Górnika wystšpił jako lewy wahadłowy i w pierwszej połowie był najlepszym zawodnikiem spotkania. Przede wszystkim dzięki fantastycznie precyzyjnie wykonywanym stałym fragmentom gry. Jego doœrodkowania z rzutów rożnych oraz wolnych za każdym razem powodowały zamieszanie w polu karnym rywala. Trzeba jednak też przyznać, że Kurzawa przegrywał pojedynki biegowe, oraz wszystkie te, gdy liczyła się walka fizyczna.

Góralski pojawił się na boisku jeszcze w pierwszej połowie, po tym jak kontuzji doznał Karol Linetty. Zawodnik Łudogorca biegał, walczył, był wszędzie. Włożył w ten mecz mnóstwo serca, i widać było, że kibicom jego zaangażowanie się bardzo podobało.

Mniej im się podobał za to występ Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik West Bromwich był zdecydowanie najsłabszym punktem zespołu. Popełniał błędy, zaliczał straty, w dodatku ostentacyjnie manifestował niezadowolenie. W pierwszej połowie długimi momentami niewidoczny był Zieliński – chociaż to on rozpoczšł akcję, po której Lewandowski trafił w słupek i to po jego doœrodkowaniu piłkę zza linii wybił obrońca. W drugiej już się przebudził i kilkarazy zaimponował.

We wtorek mecz z Koreš Południowš w Chorzowie. Ciekawe czy Nawałka dalej będzie testował ustawienie z trzema stoperami i wahadłowymi zawodnikami. Japonia jest zdecydowanie najsłabszym zespołem w naszej grupie i być może jednak selekcjoner wróci do ustawienia z dwoma napastnikami. Szczególnie, że w drugiej połowie do reprezentacji po długiej przerwie spowodowanej zerwaniem więzadeł wrócił Arkadiusz Milik, który został przywitany owacjami.