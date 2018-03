Sondaż: Czy Polska powinna zbojkotować mundial w Rosji

Czy z powodów politycznych Polska powinna zbojkotować mundial w Rosji? Polacy nie majš wštpliwoœci - pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

„Jeœli państwa Zachodu, solidarnie z Wielkš Brytaniš, postanowiłyby zbojkotować mistrzostwa œwiata, to byłoby największe uderzenie w politykę Putina. Jeœli komuœ się wydaje, że nie należy mieszać sportu z politykš, to mam na to jednš odpowiedŸ: w takim razie nie należało Rosji przyznawać prawa do organizacji tej imprezy. A na pewno wycofać się z tego po agresji na Ukrainę” – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitš” Bartłomiej Sienkiewicz, współtwórca Oœrodka Studiów Wschodnich, były szef MSWiA.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował póŸniej, że Andrzej Duda podjšł decyzję, iż "nie będzie uczestniczył jako przedstawiciel Polski w mundialu w Rosji".

„Pomysł, by piłkarskie mistrzostwa przyznać Rosji, od poczštku był moralnie wštpliwy, ale Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) to nie powstrzymało. ( ) Bojkot mundialu jest jednak mało realny – piłkarze zagrajš, może tylko prezydentów, premierów i koronowanych głów będzie mniej, choć wcale nie jest to takie pewne” – ocenia jednak Mirosław Żukowski.



Także według Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN, mieszanie skandalu z otruciem szpiega w Wielkiej Brytanii z naszym startem w mundialu w Rosji to „science fiction”.

Ponad połowa respondentów (56 proc.) uważa, że nie należy bojkotować z powodów politycznych mundialu w Rosji. Przeciwnego zdania jest 15 proc. ankietowanych, a zdania w tej sprawie nie ma 29 proc. badanych.

- Częœciej to mężczyŸni uważajš, że Polska nie powinna bojkotować mundialu w Rosji (62 proc. vs 50 proc. kobiet). Tego zdania sš też częœciej osoby w wieku 25-34 lata (64 proc.), badani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (60 proc.), o dochodzie poniżej 1000 zł (65 proc.) oraz ankietowani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (71 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.