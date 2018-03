Hiszpania-Argentyna 6:1: Spacerowali jak po własnym salonie

Niecałe trzy miesišce przed mundialem najlepsze wrażenie sprawiajš Hiszpanie i Brazylijczycy.

– Musimy zachować spokój, bo jeszcze niczego nie wygraliœmy – ostrzega kapitan Hiszpanów Sergio Ramos – ale nie ma co ukrywać: jedziemy do Rosji odegrać ważnš rolę.

Trudno się dziwić euforii, jaka zapanowała w Hiszpanii po meczach z finalistami ostatnich mistrzostw. Remis z Niemcami (1:1) w Duesseldorfie, a przede wszystkim wysokie zwycięstwo nad Argentynš (6:1) w Madrycie pokazujš, że po kilku latach posuchy i pokoleniowej zmianie Hiszpanie znów sš drużynš zdolnš do wielkich rzeczy.

Największymi wygranymi spotkania z Argentynš sš bez wštpienia Isco i Iago Aspas. Pierwszy udowodnił, że można błyszczeć w reprezentacji, siedzšc na ławce w klubie. Pomocnik Realu zdobył hat tricka. Aspas, mimo że na boisku pojawił się dopiero w drugiej połowie, zdšżył zaliczyć dwa kluczowe podania i strzelić gola. Czy to wystarczy, by napastnik Celty załapał się do kadry na mundial?

Argentyńska prasa pisze, że ta porażka (najwyższa od prawie dziesięciu lat) była jak uderzenie w twarz, dzwonek alarmowy dla wszystkich, którzy uważajš zespół Jorge Sampaoliego za faworytów mistrzostw. „Po słabych eliminacjach potrzebowaliœmy zastrzyku pewnoœci siebie. To, co wydarzyło się w Madrycie, wszystko komplikuje. Bez Messiego nie ma drużyny” – podkreœla dziennik „Ole”.

Leo Messi, zmagajšcy się z problemami przecišżeniowymi, przeżywał katusze na trybunach, po szóstym golu wstał i opuœcił lożę VIP. Wolał sobie oszczędzić dalszych cierpień. Niedawno w jednym z wywiadów mówił, że to ostatni moment, by osišgnšć wraz z kolegami sukces, ale po tym, co zobaczył na stadionie Atletico, chyba sam zwštpił.

„Rywale przenikali naszš defensywę z takš swobodš, jak gdyby przechadzali się po salonie własnego domu” – pisze „La Nacion”. I to chyba najlepszy komentarz do postawy argentyńskiej obrony, która w ostatnich minutach urzšdziła sobie polowanie na nogi Hiszpanów. Sędzia, widzšc bezradnoœć i frustrację goœci, postanowił zakończyć mecz kilka sekund przed upływem regulaminowego czasu.

Chociaż był to tylko sparing, Argentyńczycy już wiedzš, jak czuli się Brazylijczycy, doznajšc przed czterema laty klęski z Niemcami (1:7) na własnej ziemi w półfinale mundialu. Canarinhos uporali się z duchami przeszłoœci, wygrywajšc we wtorek w Berlinie 1:0 po trafieniu Gabriela Jesusa i przerywajšc przy okazji znakomitš serię mistrzów œwiata (22 mecze bez porażki).

Młody napastnik Manchesteru City idzie w œlady swojego idola. Dokładnie 20 lat temu Ronaldo też strzelił zwycięskiego gola w wyjazdowym spotkaniu z Niemcami. Cztery miesišce póŸniej Brazylijczycy zagrali w finale mundialu, Jesusowi wypada jednak życzyć, by nie podzielił losu starszego kolegi, który kilka godzin przed meczem z Francjš dostał konwulsji, a na boisku był swoim cieniem.

Canarinhos potwierdzili, że życie bez Neymara też może być kolorowe. Niemcy nie tracš dobrych humorów. „Teraz jest 7:2” – zażartował „Bild” na okładce.