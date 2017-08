Tańsze loty Ryanairem do Hiszpanii

- Zrobiliśmy to, co wcześniej w podobnej sytuacji w Londynie, Paryżu czy Brukseli - obniżyliśmy ceny, aby ludzie nadal przylatywali - powiedział Michael O'Leary na spotkaniu z prasa w związku z uruchomieniem nowego ośrodka technologicznego w Madrycie.

Obniżka wynosi od 5 do 7 proc. - odpowiedział na pytanie jednego z dziennikarzy. Dodał, że generalnie jego linia nie zaważyła wpływu na rezerwacje lotów do Hiszpanii po zamachach w Barcelonie i Cambrils. Jest przekonany, że przewozy jego samolotami bada rosnąć w Hiszpanii mimo nasycenia w pewnych strefach.

W bieżącym roku do 31 marca 2018 prognozy Ryanaira z ubiegłej jesieni wskazują na wzrost przewozów w Hiszpanii o 10 proc. do 38 mln podróżnych. - W przyszłym roku dojdziemy do 40 mln - powiedział O'Leary.

Według danych operatora hiszpańskich lotnisk AENA, na irlandzką linię przypada 17 proc. udziału w rynku transportu lotniczego w tym kraju.

O'Leary poinformował, że jego linia zatrudni wkrótce 250 specjalistów w ośrodku technologii i innowacji cyfrowych w Madrycie.