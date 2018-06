CPK. Pasażerowie wolą lotniska blisko domu

Razem z Centralnym Portem Komunikacyjnym powstanie kluczowy dla rozwoju kraju region. Jedni zyskają, inni stracą

Nad sensownością budowy CPK i centralizacją ruchu lotniczego zastanawia się wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski. Wskazuje na znakomicie rozwijające się porty regionalne, które obsługują 60 procent ruchu lotniczego w kraju, i przewoźników niskokosztowych, którzy zajęli prawie 60 procent rynku. – CPK nie jest lotniskiem dla nich, gdyż będzie za drogie. Widać także zwrot LOT-u ku portom regionalnym, mam na myśli połączenia atlantyckie z Krakowa czy Rzeszowa i rejsy do Izraela – wymienia Furgalski.

Poniżej dalsza część artykułu

CPK mógłby konkurować o pasażerów z innymi hubami, np. Frankfurtem czy Londynem, gdyby flota naszego narodowego przewoźnika była liczniejsza. – Z obecną nie jesteśmy w stanie zaproponować tak częstych połączeń do CPK jak wspomniany Frankfurt i Lufthansa dysponująca prawie 300 maszynami – przypomina Furgalski. Dodaje, że choć uchwała o CPK mówi o dużym rynku ukraińskim, jednak tam rozbudowywane są własne porty i lokalni przewoźnicy, a penetracja przez konkurencyjne linie hubowe jest już znaczna.

Branża kolejowa upomina się o swój udział w projekcie, do którego podchodzi ostrożnie. Prezes Fundacji Pro Kolej Jakub Majewski stwierdza, że CPK to inspirujący pomysł, ale nie ma jeszcze analiz, studium wykonalności czy montażu finansowego. – To tylko idea, o której prawie nic nie wiemy – stwierdza Majewski.

Przyznaje, że z całą pewnością wiadomo tylko, że bez kolei CPK nie będzie funkcjonować. Codziennie trzeba będzie dowieźć sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tymczasem autostrada A2 już dziś jest przepełniona. – Ministerstwo Infrastruktury planuje wybudowanie trzeciego pasa w pobliżu Warszawy, a ile pasów trzeba będzie jeszcze zbudować, gdy zostanie uruchomiony CPK? To droga donikąd, stąd kluczowa rola kolei. Dlatego CPK powinien być rozpatrywany łącznie z Kolejami Dużych Prędkości (KDP) – podkreśla Majewski.

Zaznacza, że drugi projekt ma studium wykonalności i ocenę ekonomiczną. Brakuje mu za to decyzji o skierowaniu do realizacji. Na dodatek KDP zostały wpisane przez KE do sieci TEN-T, mogą się zatem ubiegać o dofinansowanie z Brukseli. – Standardowo 85 procent, ale nawet jeśli nie aż tyle, to na pewno będą to duże pieniądze. Nic natomiast nie wiadomo o finansowaniu CPK poza tym, że Unia Europejska nie wesprze tego projektu – przekonuje Majewski.

Budowa Centralnego Portu oznacza gwałtowny rozwój regionu. – Cały układ i sieć osadnicza Polski się zmienią – prognozuje prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w PAN, w rozmowie z rynkiem-lotniczym.pl.

Centralne położenie w połączeniu z rozwojem sieci kolejowej spowoduje, że ten obszar stanie się kluczowy dla rozwoju całego kraju. Potencjał demograficzny tego makroregionu to 7–8 milionów mieszkańców. Na tych procesach skorzystają ośrodki na granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego: Skierniewice, Żyrardów czy Grodzisk Mazowiecki. Natomiast miasta po drugiej stronie Wisły na porcie stracą.