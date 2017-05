Jeszcze jedna wpadka United. Zabrali pasażerowi bagaż

Pasażer United, lecący we wtorek z Nashville do Nowej Zelandii po wylądowaniu w San Francisco, gdzie miał się przesiąść, odkrył, że włożony przed startem do skrytki nad siedzeniem bagaż podręczny zniknął. Okazało się, że usunął go personel pokładowy, sądząc, że to rzecz poprzedniego pasażera.

Unbelievable: @united flight attendant offloaded my carryon bag before flight left. No idea why. I'm now wallet, passport and work gear-less — Ben Kepes (@benkepes) 24 maja 2017

FA thought it was left over from a previous flight. But didn't think about maybe asking the dude in the seat under which said bag was. https://t.co/twfN6i7C1E — Ben Kepes (@benkepes) 24 maja 2017

Tym samym Ben Kepes, bo tak nazywał się pechowy pasażer, został pozbawiony dokumentów, ładowarki i pieniędzy. Kepes skontaktował się z przewoźnikiem przez Twittera (jak tylko udało mu się pożyczyć ładowarkę). United tylko jednak pogarszało sytuację – jego przedstawiciele twierdzili nawet, że bagaż podręczny został usunięty z... luku bagażowego w Chicago.

Bez paszportu Ben Kepes nie mógł przejść odprawy na samolot do Nowej Zelandii. Bagaż podręczny znajdował się w posiadaniu linii lotniczej, a czas do odlotu samolotu Air New Zealand się kurczył. United stwierdziło, że bagaż podręczny Kepesa wysłało prosto do Nowej Zelandii.

OMFG, it gets worse. @united baggage search suggests that they're going to put my bag on a flight to NZ. But I can't fly w/o my passport! pic.twitter.com/E8Q65PAGJN — Ben Kepes (@benkepes) 24 maja 2017

Ostatecznie jednak United udało się dostarczyć bagaż podręczny pasażerowi na lotnisku w San Francisco. Nie wiadomo jednak, czy przewoźnik zrekompensował pasażerowi w jakikolwiek sposób problemy. Sam Ben Kepes wykazał zrozumienie zarówno dla obsługi pokładowej, która usunęła jego bagaż z schowka nad siedzeniem, jak i dla pracowników United, z którymi miał kontakt na lotnisku. Ostro skrytykował jednak na swoim blogu scentralizowany sposób działania przewoźnika.