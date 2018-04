Moskiewskie lotniska nie są gotowe na Mundial

Państwowa agencja lotnicza, Rosawiacja poinformowała rosyjskie Ministerstwo Transportu, że nie jest możliwe przygotowanie dwóch stołecznych lotnisk na przyjęcie przylatujšcych na Mundial.

Brak pełnej gotowoœci obydwu portów - szacuje się, że od poczštku lipca do połowy lipca Szeremietiewo i Domodiedowo będš musiały przyjšć milion dodatkowych pasażerów - potwierdził w rozmowie z francuskš agencjš AFP przedstawiciel komitetu organizacyjnego rosyjskiego Mundialu.

Na poprawę infrastruktury na stołecznych lotniskach Rosjanie przeznaczyli ponad 2 miliardy dolarów, z tego około 1,3 miliarda na budowę nowych pasów startowych — po jednym w każdym z tych dwóch portów. Całkowity koszt organizacji Mundialu 2018, to na razie 10 miliardów dolarów.

Obydwie inwestycje lotniskowe powinny być ukończone najpóŸniej w połowie maja. Ale nie będš. „Nie zmieni to faktu, że jesteœmy w pełni gotowi na sprawne zorganizowanie planu transportowego 2018 FIFA World Cup" czytamy w komunikacie komitetu. Rzecznik Rosawiacji Siergiej Izwolski odmówił jakichkolwiek komentarzy na temat opóŸnień.

Jeœli jednak dodatkowych pasów nie będzie, to na obu lotniskach mogš wystšpić potężne opóŸnienia w lšdowaniu i startach samolotów, bo nastšpi spiętrzenie rejsów. Na Szeremietiewie, które w 2017 roku przyjęło 40,1 mln pasażerów (wzrost o 19 proc. w porównaniu z 2016 rokiem) w roku 2011 rozpoczęto budowę trzeciego pasa. Na tę inwestycję lotnisko wydało już 1,1 miliarda dolarów. Gdyby pas został ukończony, przepustowoœć portu zwiększyłaby się z 55 do 90 operacji (starty i lšdowania) na godzinę. Ale trzeci pas startowy w końcu marca był gotowy jedynie w połowie i bez szans na ukończenie do końca maja.

— Mimo tego bez problemów będziemy mogli przyjšć wszystkie zaplanowane loty — przekonuje Anna Zacharowa, rzeczniczka największego rosyjskiego lotniska.

Prezes Szeremietiewa Aleksander Ponomarenko przekonuje w rozmowie z dziennikiem „Wiedomosti", że opóŸnienia wynikły z powodów administracyjnych, takich jak uzyskanie pozwoleń na przełożenie w inne miejsce gazocišgu i przedłużenie się uzyskania zgody na wykupienie gruntów niezbędnych do rozbudowy lotniska. Przyznał jednoczeœnie, że budowa trzeciego pasa nawet bez Mundialu jest dla portu niezbędna, ponieważ pozostałe dwa pasy muszš przejœć konserwację.

OpóŸnienia w budowie trzeciego pasa startowego wystšpiły także na Domodiedowie. Tam na inwestycję wydano 225 mln dolarów, ale do jej ukończenia zostało około 20 procent projektu. Powód - bankructwo głównego wykonawcy w 2016 roku.

Tydzień temu Rosjanie ogłosili sukces i informowali, że ich porty lotnicze sš gotowe na przyjęcie przylatujšcych na Mundial. Nie mówili wówczas jednak o pasach startowych, ale o nowym terminalu na lotnisku Szeremietiewo. Zakończona została tam budowa Terminalu B, w którym może się odprawić 20 mln pasażerów rocznie. Teraz rozpoczęło się testowanie infrastruktury, a pierwsi pasażerowie majš wejœć tam w maju. Gwarantowany czas przesiadki, dzięki tej inwestycji skrócił się z około półtorej godziny do 50 minut, czyli np. tak samo, jak na lotnisku we Frankfurcie.