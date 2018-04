Linie lotniczne Nordica. LOT pomógł Estończykom

Narodowy przewoŸnik Estonii, linie Nordica, przewiózł w I kwartale 2018 r. 125 tysięcy pasażerów. O 18 procent więcej, niż w tym samym okresie w 2017 roku. Taki rozwój jest efektem jego współpracy z LOT-em.

W listopadzie 2016 r. LOT przejšł 49 procent udziałów Regional Jet, spółki córki Nordiki, narodowej linii lotniczej Estonii, założonej w 2015 roku po upadku Estonian Air. I dzisiaj to największy przewoŸnik operujšcy z i do Estonii. Linia korzysta z certyfikatu przewoŸnika lotniczego (AOC) należšcego do PLL LOT.

Po tej transakcji Nordica i LOT dopasowały swoje rozkłady rejsów, dzięki czemu oszczędzajš pienišdze i lepiej wykorzystujš flotę. Teraz najpopularniejszymi kierunkami estońskiego przewoŸnika sš, oprócz Warszawy także Sztokholm skšd linia dowozi pasażerów do Warszawy i Monachium. Oprócz tego Nordica rozbudowała siatkę i poleci 11 razy w tygodniu do Kopenhagi oraz do Konstancy w Rumunii i Ochrydy w Macedonii. Oprócz tego jej siatka obejmuje Brukselę, Amsterdam, Wiedeń, Kijów, Wilno, Oslo i Trondheim. — Cieszymy się z tego sezonu letniego, bo jesteœmy przekonani o powodzeniu naszych operacji. Sšdzšc po wynikach sprzedaży możemy być pewni dalszego rozwoju linii — mówi prezes Nordiki Jaan Tamm.

Umowa o współpracy między LOT-em a Nordikš została podpisana 4 listopada 2016 r. Na jej mocy wszystkie loty estońskiego przewoŸnika startujšce z Tallina majš lotowski kod rejsu (LO), a pasażerowie mogš gromadzić mile lojalnoœciowe w programie Miles&More. Dodatkowo LOT zbazował w Estonii jeden ze swoich embraerów, którym Nordica lata do Monachium. Nordica przejęła również rejsy na trasie Tallin - Warszawa i zwiększyła ich liczbę do dwóch dziennie. Na kadłubach estońskiego przewoŸnika pojawiło się logo LOT-u.

Nordica powstała w listopadzie 2015 po tym jak Komisja Europejska uznała, że pomoc publiczna dla Estonian Air, poprzedniego przewoŸnika, w wysokoœci 85 mln euro była nieuzasadniona i nakazała zwrot tych pieniędzy. Linia nie miała wystarczajšcych œrodków i zbankrutowała. Nordika, do której należy dzisiaj 25 procent rynku przewozów lotniczych w Estonii, wskoczyła na jej miejsce. W cišgu pierwszych siedmiu miesięcy istnienia, od marca do wrzeœnia 2016 roku, przewiozła 40 tysięcy pasażerów i rozpoczęła rozmowy z LOT-em.

Dzisiaj polska linia ma po jednym członku w zarzšdzie i radzie nadzorczej Nordiki. Wtedy jednš z pierwszych korzyœci było zwiększenie ruchu Nordiki, a dla LOT-u rezygnacja z kosztownych noclegów maszyn w Sztokholmie. Teraz Nordika wykonuje rejs na trasie Tallin - Sztokholm - Warszawa i z powrotem, więc samolot Nordiki zostaje na noc w bazie w Tallinie.