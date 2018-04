Nowa bitwa o Wiedeń. Zacięty bój Ryanaira z Lufthansą

Lufthansa i Ryanair zaczęły rywalizować o dominację na wiedeńskim lotnisku. Należšce do nich linie - Eurowings z Grupy Lufthansy i Laudamotion, wykupiona przez Ryanaira zdominowały letni rozkład lotów w stolicy Austrii.

Prezes Ryanaira postanowił, że Laudamotion w którym irlandzka linia ma 24,9 procent udziałów i chce zwiększyć pakiet do 75procent stanie się dużš liniš niskokosztowš z bazš w Wiedniu. Od czerwca 65 kierunków, jakie ma obsługiwać ten przewoŸnik, wystartuje przede wszystkim z Wiednia, ale także - już konkurujšc bezpoœrednio z Lufthansš i Austrian Airlines - także z Berlina, Monachium, Kolonii, Frankfurtu, Norymbergi i Stuttgartu. Z Zurychu zdominowanego przez Swissa Laudamotion poleci na Wyspy Kanaryjskie i do krajów basenu Morza Œródziemnego.

Niki Lauda, który założył Laudamotion i Michael O'Leary postanowili skupić się na lotach wakacyjnych. Plany obu panów sš ambitne: flota ma szybko zwiększyć się z obecnych 21 maszyn do ponad 30. Od poczštku szeœć z nich ma mieć bazę w Wiedniu (polecš m.in do Palma de Mallorca trzy razy dziennie), również cztery będš miały swojš bazę na berlińskim Tegel, opuszczonym przez Air Berlina, kolejne cztery w Duesseldorfie, dwa w Zurychu, i po jednej we Frankfurcie, Monachium, Kolonii, Norymberdze i Stuttgarcie.

— Mogę powiedzieć tyle: czasy drogich lotów Lufthansy i należšcych do niej przewoŸników, takich jak Austrian, już minęły - powiedział podczas konferencji prasowej w Wiedniu O'Leary. Obok uœmiechał się rozanielony Niki Lauda.

Ale zarobić tam wcale nie będzie łatwo. W Wiedniu Laudamotion będzie miał dużš konkurencję ze strony należšcego do Lufthansy Eurowingsa. Niemcy postawiš w stolicy Austrii szeœć airbusów 320 i polecš nimi na Korfu, Kos, do Larnaki, Katanii, Chanii, Heraklionu i na Rodos. Dużš zšœ maszynš, airbusem 340, która właœnie weszła do floty Eurowingsa linia zamierza latać do Duesseldorfu już bezpoœrednio konkurujšc z Laudamotion.

Lufthansa bardzo chciała przejšć linię Nikiego Laudy, ale nie zgodziła się na to Komisja Europejska uznajšc, że zaburzona zostanie konkurencja. teraz, po wejœciu Ryanaira, rywalizacja między Laudamotion a Eurowingsem i Austrianem weszła na niespotykany dotychczas poziom.