Za co dopłacimy liniom lotniczym

Awantura o bagaż wnoszony na pokład samolotów Ryanaira zwłaszcza w lotach do portów izraelskich, nie była przypadkowa. Linie szukajš innych możliwoœci, poza sprzedaniem biletu, zarobienia na podróżnych.

Ostra konkurencja na rynku powoduje, że przewoŸnicy nadal będš pokazywać niskie taryfy. Sš one możliwe do utrzymania dzięki temu, że przewoŸnicy wprowadzajš do cenników coraz więcej płatnych usług i towarów. W tym roku na podróże lotnicze pasażerowie wydadzš 861 miliardów dolarów, o 74 miliardów dolarów więcej, niż w 2017 roku - wynika z prognozy Międzynarodowego Stowarzyszenia PrzewoŸników Powietrznych (IATA). W 2017 było to 787 miliardów. 81 miliardów dolarów z tej kwoty linie zarobiły na opłatach dodatkowych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Bezpłatny, ale uwaga!

Air France i siostrzana KLM wprowadziły taryfy pozwalajšce podróżować jedynie z bagażem podręcznym. Niby nic się nie zmieniło. Niby. Bo teraz pracownicy linii skrupulatniej, niż kiedykolwiek wczeœniej ważš i mierzš torby wnoszone przez pasażerów na pokład. Nie ma co się cieszyć, że nasz bagaż nie był obejrzany, bšdŸ zważony podczas odprawy biletowej, tym bardziej, że coraz częœciej odprawiamy się sami. Chociażby w Paryżu, ale i w innych francuskich portach, zanim przejdziemy do kontroli bagażowej najczęœciej trzeba położyć na wagę wszystko, co chcemy wnieœć na pokład i nie sprawdzajš się pomysły z przełożeniem laptopa do torebki. To ma być maksymalnie 12 kilogramów, nie więcej. W przeciwnym razie pasażer zostanie odesłany do odprawy bagażowej, a tam trzeba będzie dopłacić różnicę w taryfach. I to niemałš.

Trzeba się liczyć również z kontrolš wagi i wymiarów bagażu podczas przesiadek. Lotnisko w Amsterdamie znane jest z tego, że w halach odlotów, tuż przed wejœciem do samolotu pojawia się pracownik linii z wagš, a przy wejœciu do samoloty jeszcze dodatkowo stoi „prawidło", w które musi się mieœcić torba wnoszona na pokład. Wiadomo co to oznacza dla tych wszystkich, którzy uznali, że skoro wnieœli większy bagaż w poprzednim rejsie, to uda się i w kolejnym. Rzadko się udaje.

Na lotniskach niemieckich nie należš do rzadkoœci także kontrole liczby bagażu, jaki pasażer chce wnieœć na pokład. Jako dodatkowa sztuka liczona jest torba z zakupami ze sklepu wolnocłowego, jeœli jej wielkoœć zwraca uwagę. Liniom chodzi o pienišdze, ale nie wyłšczne z dodatkowych opłat od pasażerów. Ważne jest też wyważenie samolotu, a przede wszystkim jak szybko pasażerowie wejdš na pokład i maszyna będzie gotowa do startu. Długie upychanie bagażu podręcznego oznacza opóŸnienie odlotu, w ekstremalnych warunkach nawet utratę slotu, czyli wyznaczonego i wykupionego za miliony euro lub dolarów, przedziału czasowego dla wykonania operacji na lotnisku.

Chipsy za darmo

Air France jest także kolejnš liniš, która wprowadza płatne posiłki. Za darmo pasażer dostanie tam chipsy czy batonik, ale za posiłek nazywany „a la carte", który jeszcze do niedawna był bezpłatny w klasie ekonomicznej trzeba już zapłacić. Można jeszcze wybrać innš możliwoœć — dopłacić i nasycić się tym, co dostajš pasażerowie w klasie biznes. Posiłki z Marksa&Spencera już od zeszłego roku można kupować w British Airways. Za alkohol już się płaci w większoœci linii. Nawet w luksusowych Emirates w klasie ekonomicznej za szampana. Jeszcze tylko Qatar Airways, w poważnych kłopotach po ogłoszonej blokadzie polityczno-gospodarczej Kataru, trzymajš standard wyznaczony kiedyœ przez arabskich przewoŸników.

W drugš stronę idzie polski LOT, który w najtrudniejszych czasach restrukturyzacji, po skasowaniu bezpłatnych posiłków i napojów na rejsach krótkich i œrednich, powoli je przywraca. Zaczęło się od wody (na poczštku tylko bez gazu), potem pojawiła się kawa i herbata. Chwilę póŸniej na rejsach długodystansowych zaczęto podawać wliczone w cenę przelotu wino i piwo. A linia co jakiœ czas zapowiada, że zamierza pójœć krok dalej. Na razie na rejsach krótkich i œredniodystansowych pasażerowie dostajš nieœmiertelne Prince Polo, które stały się już „dobrem narodowym". Aż strach wyobrazić falę hejtu, jaka wylałaby się na linię, gdyby zdecydowała się z tego dobra zrezygnować.

Wzrost wydatków podróżnych na podróże lotnicze, to także płatny dostęp do Internetu na pokładzie, który wprowadzajš kolejne linie. Już w nowych samolotach LOT-u widać, że polski przewoŸnik poważnie rozważa takie rozwišzanie. Zazwyczaj w tych liniach, które tę usługę już wprowadziły, dla pasażera chcšcego z niej skorzystać oznacza wydatek ok 10 dol. za 2,5 godziny.

Linie wydajš więcej

W samolotach robi się coraz ciaœniej. PrzewoŸnicy zaczynajš zarabiać, kiedy rejs jest wypełniony w około 70 procentach. Tymczasem, jak wynika z danych IATA większoœć rejsów, np. w Europie, jest wypełnionych w około 85 procentach.

Ten rok ma być jednak czasem podwyżek kosztów linii lotniczych. Więcej kosztuje paliwo, bo ropa jest już po 70 dolarów, podczas gdy œrednia z 2017 roku wyniosła jedynie 55 dolarów. Mnożš się naciski płacowe, bo pracownicy widzš rosnšce zyski przewoŸników. Zyski z każdego przewiezionego pasażera nie sš oszałamiajšce — w Europie w tym roku ma on wynieœć 9,99 dolara, w Ameryce Łacińskiej 3 dolary, 2,65 dolara w regionie Azji i Pacyfiku — wynika z prognozy IATA. Najwięcej zarabiajš na lataniu Amerykanie, którzy system opłat dodatkowych opracowali do perfekcji — 16,67 dolara.

Przy tym zyski przewoŸników majš w tym roku znów rosnšć w Europie wyniosš one 11,5 miliarda dolarów wobec 9,8 miliarda w roku 2017, w Ameryce Północnej 16,4 miliarda, na Bliskim Wschodzie 600 mln. a w regionie Azji i Pacyfiku 9 miliardów wobec 8,3 miliarda dolarów. To nie znaczy jednak, że bilety podrożejš. Może być tylko mniej promocji i tanich okazji. Stšd jeden wniosek: bilety warto rezerwować z dużym wyprzedzeniem, a pakować się wyjštkowo uważnie.