Rosja: Lotnisko Szeremietiewo w Moskwie gotowe na mundial

Szefostwo największego lotniska Rosji ogłosiło gotowoœć obiektu do przyjęcia goœci rosyjskiego mundialu. Co czeka kibiców po wyjœciu z samolotu?

W ogłoszonym dziœ komunikacie zarzšd Szeremietiewa informuje, że została zakończona budowa terminalu B mogšcego przyjšć 20 mln pasażerów rocznie. Obecnie trwa testowanie terminalu B. Pierwsi pasażerowie skorzystajš z obiektu w maju. Jak piszš władze lotniska, „terminal B został zaprojektowany w estetyce rosyjskiego konstruktywizmu” (będzie więc wielkie i mało przytulne – red.). Jego centrum stanowić ma system „żywych” wirtualnych paneli, na których pasażerowie dostanš w formie hologramów potężnš dawkę rosyjskiej historii i osišgnięć w obrazach wielkoœci kilku pięter.

To do tego terminalu trafi większoœć kibiców, którzy przylecš na mundial do rosyjskiej stolicy. Ci którzy trafiš do innego terminalu będš musieli skorzystać z nowo wybudowanej „stacji przejœcia miedzy terminalami”.

Sš to specjalnie wybudowane tunele łšczšce północny i południowy kompleks lotniskowy pod jednym dachem; system zapewnia przepływ do 11,5 mln pasażerów rocznie i 5,9 mln sztuk bagażu. Tunel pasażerski zapewnia przesiadkę w minimalnym czasie gwarantowanym (do 50 minut).

W grudniu 2017 r. został oddany zautomatyzowany terminal towarowy Moskwa cargo o mocy 380 tys. ton towarów rocznie. Jak podkreœlajš władze lotniska, ten terminal nie ma sobie równych w Rosji pod względem nowoczesnoœci i stopnia zautomatyzowania.

Natomiast w maju rozpocznie pracę nowy kompleks paliwowo-tankujšcy o mocy 12 mln ton rocznie. Będzie to trzeci taki kompleks Szeremietiewa, który ma gwarantować bezawaryjnoœć i płynnoœć tankowana samolotów i lotniskowego sprzętu.

Wielkoœć inwestycji lotniskowych z programu rosyjskiego mundialu wynosi 747 mln dol. Z tego na terminal B wydano 243 mln dol. na Moskwa Cargo - 90 mln dol., a na kompleks tankowana (to inwestycja publiczno-prywatna - razem z Łukoil - głównym dostawcš paliwa lotniczego) - 150 mln dol.

Państwowe Szeremietiewo w 2017 r. wysunęło się na czoło rosyjskich lotnisk wyprzedzajšc prywatne Domodiedowo. Według danych samego lotniska, w minionym roku obsłużyło ono 40,1 mln pasażerów. To o 17 proc. więcej niż rok wczeœniej.

Uroczyste otwarcie nowych obiektów z udziałem władz federacji piłkarskiej zaplanowano na 7 czerwca.