Połowa lotów Lufthansy odwołana. Strajk pracowników naziemnych i straży pożarnej

Aż 800 z 1600 rejsów zaplanowanych na wtorek, 10 kwietnia, odwołała Lufthansa z powodu strajku zorganizowanego przez zwišzek zawodowy Verdi - poinformował przewoŸnik.

Protest został zaplanowany od 5 rano we wtorek do 6 wieczorem. Rozkład ma być przywrócony 11 kwietnia. Ale i tak szacuje się, że zostanie zakłócona podróż przynajmniej 90 tysięcy pasażerów. Zwišzkowcy domagajš się podwyżki płać œrednio o 6 procent.

Większoœć odwołanych połšczeń, to rejsy krótko- i œredniodystansowe, a tylko 58 - długodystansowe. Verdi zrzesza przede wszystkim pracowników sektora publicznego, należy do niego 2,3 mln ludzi. Wiadomo już, że na lotniskach we Frankfurcie, Monachium, Kolonii i Bremie ma strajkować personel naziemny i niektóre oddziały straży pożarnej.

PrzewoŸnik opublikował na swojej stronie internetowej zastępczy rozkład lotów i zachęca wszystkich pasażerów do kontaktu jeszcze zanim wyjadš z domu na lotnisko. Zgodnie z wypróbowanš praktykš, linia kontaktuje się w awaryjnych sytuacjach także za poœrednictwem SMSów i maili. Można też samemu wczeœniej sprawdzić, jaki jest status lotu (czy jest odwołany bšdŸ nadal jest w rozkładzie) wchodzšc w zakładkę „my bookings”.

Linia apeluje jednoczeœnie do pasażerów, których rejsy nie zostały odwołane, by w miarę możliwoœci przyjeżdżali na lotniska wczeœniej, ponieważ wszystkie odprawy mogš odbywać się wolniej niż zazwyczaj. Natomiast wszystkim, którzy mieli na 10 kwietnia zaplanowany rejs na trasach wewnštrz Niemiec linia zaleca, żeby starali się skorzystać z pocišgu, a zamiany biletu lotniczego na kolejowy dokonali również w „my bookings”.

Zarzšd Lufthansy jest oburzony akcjš protestacyjnš, podkreœlajšc, że linia nie jest uczestnikiem sporu zbiorowego, jaki toczy się między państwem a Verdi. — Takie akcje nie mogš się powtarzać. Politycy i ustawodawcy powinni wyznaczyć konkretne zasady obowišzujšce przy negocjacjach płacowych - mówiła Bettina Volkens, szefowa HR w Lufthansie.

Na 10 i 11 kwietnia strajk zapowiedziały również francuskie linie Air France, kolejne akcje protestacyjne Francuzi planujš w następnych tygodniach.

W przypadku rejsy odwołanego z powodu strajku pasażerom należy się zwrot kosztów zakupu biletu, ale nie odszkodowanie, ponieważ Komisja Europejska uznała, że protesty pracownicze sš dla linii lotniczych „siłš wyższš”, takš jak np. zła pogoda.