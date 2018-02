Wielki śnieg w Moskwie. Aerofłot odwołuje loty

W weekend na Moskwę ma spaœć pół metra mokrego œniegu, będzie też mocno wiało. Rosyjski przewoŸnik odwołał prawie 50 rejsów.

„Po wpływem aktywnego południowego cyklonu, w cišgu doby 3 lutego (sobota) w Moskwie i obwodzie moskiewskim spodziewane sš silne opady mokrego œniegu. Pokryje on przewody naziemne i drzewa oraz metalowe konstrukcje. Wiatr będzie coraz silniejszy, osišgajšc w porywach do 17 m/s. Na drogach pojawiš się zaspy” - głosi komunikat Aerofłotu.

PrzewoŸnik zdecydował więc o odwołaniu 48 rejsów zaplanowanych na sobotę z lotniska Szeremietiewo i do tego portu. Z tego 14 zostało przeniesionych na niedzielę, pod warunkiem poprawy pogody.

W Moskwie już w pištek sypał œnieg. Spadło około 30 centymetrów. Władze wezwały kierowców, by w weekend nie wsiadali do prywatnych aut, ale korzystali z transportu publicznego. Szefowie moskiewskiego metra zapowiedzieli, że jest ono gotowe do obsłużenia większej liczby pasażerów i będzie pracować jak w dzień powszedni.

Także energetycy potwierdzili gotowoœć na nadejœcie rekordowych opadów i towarzyszšce nim spodziewane oblodzenia i zerwania pod ciężarem œniegu linii energetycznych. Wprowadzono stan podwyższonej gotowoœci dla 2 tysięcy ekip naprawczych i 3 tysięcy maszyn i samochodów do odœnieżania.

W pištek na ulice 10-milionowej stolicy Rosji wyjechało 4100 pługów, 14 tysięcy piaskarek i solarek; przez całš dobę na ulicach stolicy pracowało 58 tysięcy pracowników służb odœnieżania. Usuwali oni œnieg nie tylko z ulic i chodników, ale też dachów domów. Za miasto wywieŸli ponad 700 tysięcy metrów szœciennych œniegu - podała agencja Nowosti. A wszystko to przy stale padajšcym œniegu. Dzięki temu ruch na ulicach Moskwy odbywał się płynnie.