RZECZoBIZNESIE: Adrian Furgalski: Megalotnisko zwykle kończyło w szufladzie

Gość zaznacza, że Centralny Port Lotniczy jest na sinusoidzie. - Raz go budujemy, potem robimy analizy, rezygnujemy – mówi.

- W 2002 r. była analiza i gdybyśmy wtedy podjęli decyzję, że budujemy to może to miałoby sens. W 2006 r. - kolejna. Schowano ją do szuflady, tak samo w 2010 r. Pieniądze by się nawet znalazły, bo banki by je pożyczyły, ale obawiano się wtedy spustoszenia, które ten port sieje względem lotnisk regionalnych a przede wszystkim Warszawy, w którą zainwestowaliśmy około dwóch miliardów złotych – tłumaczy.

Furgalski podkreśla, że dotychczas były jakieś analizy ekonomiczne, a teraz nie ma żadnych analiz, jest tylko decyzja.

- Port - czy on by kosztował 30 miliardów złotych, podejrzewam, że więcej - musi być doskonale skomunikowany. W tej chwili, gdybyśmy mówili o 50 milionach pasażerów, to to nie jest port tylko dla Polaków. On musi zbierać także pasażerów dookoła naszego kraju – mówi ekspert.

Zaznacza, że na razie Unia Europejska nie mówi, że potrzebujemy wielkich hubów, czy nawet lotnisk, dlatego zdecydowała się nie przeznaczać żadnych pieniędzy na rozbudowę lotnisk, żeby nie iść w kierunku Hiszpanii, gdzie do kolei trzeba dopłacać, bo nikt nie jeździ, a porty lotnicze są sprzedawane za psie pieniądze Chińczykom. - Polska idzie trochę w tym kierunku – ocenia Furgalski.

- Przy centralnym porcie musimy budować koleje dużych prędkości. Stan przygotowań jest zerowy – wskazuje. Nie wystarczy port lotniczy zbudować, żeby zapełnił się pasażerami. - To jest uzależnione przede wszystkim od wzrostu gospodarczego – podkreśla rozmówca Rożyńskiego.

Furgalski tłumaczy, że zwolennicy Centralnego Portu Lotniczego nie zauważają, że od czasu przeprowadzenia analiz w 2010 roku sporo się zmieniło, a przede wszystkim powstało lotnisko w Modlinie, które nie ma ograniczeń środowiskowych. - Gdybyśmy przenieśli tam LOT, to robimy porządne lotnisko – uważa.

- W Modlinie na pewno jest więcej niż w Mszczonowie, gdzie rosną w tej chwili jabłonie. Pod względem miejsca, gdyby miało powstać coś nowego, to jest to najlepsza lokalizacja – dodaje.

Gość przyznaje, że polityków każdej maści podniecają wielkie projekty. - Nikt nie będzie jeździł przecinać wstęgi na jakiejś zmodernizowanej linii kolejowej – mówił.

Przypomniał, że wszystkie rządy wszystkich opcji wsadzały to do szuflady, zwłaszcza, że finansowania unijnego nie będzie. - Unia dawała nam na porty regionalne, bo cel był taki, żeby decentralizować ruch lotniczy. Żeby nie było jak za PRL-u, że się liczył tylko LOT i Warszawa, wszyscy musieli do stolicy dojechać – mówił.

Furgalski zaznacza, że teraz wejdziemy w fazę analiz i one potrwają parę lat. - Mówi się, że wbicie łopaty będzie za 5 lat. W ciągu 5 lat wszystko się może wydarzyć. Któryś raz przeżywam tę sytuację, że trzeba komentować Centralny Port Lotniczy. Według niektórych on już dawno powinien funkcjonować. Jak widać go nie ma – podsumowuje.