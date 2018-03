Książka cennym prezentem

Czytelnictwo w Polsce nie spada, ale i nie roœnie – ujawniajš badania Biblioteki Narodowej.

– Oceniajšc stan ubiegłorocznego czytelnictwa, możemy mówić o solidnej stabilizacji. Uchroniliœmy się przed spadkiem, ale nadzieja na lekki wzrost jak na razie pozostaje nadziejš – ocenia dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Jak co roku w listopadzie 2017 r. Biblioteka Narodowa przeprowadziła badania czytelnictwa ksišżek. Zrealizowano je na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat oraz osobno na próbie celowej 323 nauczycieli polonistów uczšcych w szkołach ponadgimnazjalnych. Podstawowe wskaŸniki czytelnictwa nie różniš się znaczšco od wyników sondaży z poprzednich lat.

38 proc. respondentów deklarowało, że w ostatnim roku sięgnęło przynajmniej raz po ksišżkę, 9 proc. zadeklarowało, że przeczytało co najmniej siedem ksišżek. Podobne wyniki znajdziemy w sondażach z lat 2008–2016. Czytelnikami ksišżek sš przede wszystkim osoby uczšce się i majšce wyższe wykształcenie, mieszkajšce w największych miastach. Najwięcej czytajš ci, którzy to lubiš oraz chcš i potrafiš wygospodarować na to czas.

– Od dawna obserwowaliœmy niższe czytelnictwo wœród osób starszych, zwłaszcza po 60. roku życia – mówi dyrektor Tomasz Makowski. – Różnice jednak stopniowo malały, wyniki badań z 2017 r. pozwalajš mówić o zahamowaniu spadkowej tendencji.

W raporcie czytamy też, że osób czytajšcych w językach obcych jest stosunkowo niewiele (8 proc.), niemniej wœród respondentów, którzy jeszcze się uczš lub majš wykształcenie na poziomie wyższym (co najmniej licencjackim), odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi odpowiednio 25 proc. i 21 proc.

W językach obcych czyta się przede wszystkim artykuły prasowe, posty, blogi, strony WWW (46 proc.). E-booki czytało w 2017 r. 6 proc. respondentów, a odsetek ten od 2012 r. waha się w granicach błędu statystycznego.

Wœród pozytywnych tendencji, jakie pojawiły się w raporcie, istotny dla dyrektora Tomasza Makowskiego jest wzrastajšcy co roku odsetek osób, które dajš ksišżki w prezencie. Wzrósł nieco zakup ksišżek i deklaracje odwiedzin w bibliotekach publicznych. Z badań wynika, że do czytania ksišżek zachęcajš członkowie rodziny lub znajomi. 82 proc. respondentów z rodzin, w których wszyscy pozostali domownicy czytajš ksišżki, również je czyta. W rodzinach, w których nie czyta się ksišżek, jest tylko 13 proc. „samotnych czytelników".

Szczegółowy raport na temat czytelnictwa w Polsce w 2017 r. ukaże się w maju, tuż przed tegorocznymi targami ksišżki.