Andy Weir: Ziemia jest nudna

Film nakręcony na podstawie „Marsjanina” zdobył aż siedem nominacji do Oskara, ale żadnej statuetki. Wyreżyserował go Ridley Scott, a w głównej roli wystšpił Matt Damon.

Konkurencja wœród firm oferujšcych komercyjne loty kosmiczne zbije koszty podróży na orbitę Ziemi tak bardzo, że klasa œrednia będzie sobie mogła na nie pozwolić – przewiduje autor powieœci „Marsjanin" Andy Weir.

"Rzeczpospolita": NajzwięŸlej jak to możliwe – o czym jest pana nowa ksišżka?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Akcja „Artemisu" rozgrywa się w mieœcie na Księżycu pod koniec XXI wieku. Główna bohaterka jest drobnym przestępcš, ale pakuje się w aferę, której skali nie była w stanie przewidzieć.

To opowieœć o kolonizacji, a nie eksploracji. Według mnie skolonizujemy Księżyc przed Marsem. Na Marsie występuje wprawdzie więcej surowców, ale Księżyc jest o tyle bliżej, że łatwiej się tam osiedlić. Poza tym, ze względu na doœć krótki czas podróży, byłoby to dogodne miejsce jako atrakcja turystyczna.

Pański „Marsjanin" uważany jest za naukowo wiarygodnš wizję realiów panujšcych na Czerwonej Planecie. Czy wymyœlenie miasta na Księżycu wymagało żmudnego zbierania materiałów?

To była czysta frajda. Wiele tygodni spędziłem na cyzelowaniu szczegółów, ale do ksišżki trafił może jeden procent tego, co wymyœliłem... Opracowałem podstawy gospodarki na Księżycu, powody, dla których baza w ogóle tam powstała itp.

Narysował pan też mapę?

Nawet doœć szczegółowš.

Co sprawiło panu największš trudnoœć podczas pisania tej ksišżki?

Perspektywa napisania kolejnej ksišżki po „Marsjaninie", który przecież odcisnšł takie piętno na popkulturze, była doœć przerażajšca. Poprzeczka zawieszona była bardzo wysoko. Wydaje mi się, że jš przeskoczyłem, a na pewno dołożyłem wszelkich starań, by nie zawieœć czytelników.

A co chciałby pan, żeby wynieœli z lektury?

Mam nadzieję, że będš się dobrze bawić. Tylko na tym mi zależy. Żadna z moich historii nie ma ambicji moralizowania. Chciałbym, żeby po zamknięciu ksišżki czytelnik z zadowoleniem mruknšł „To było naprawdę niezłe".

To już druga pana ksišżka, której akcja dzieje się poza Ziemiš. Co tak pana intryguje w innych planetach?

Uwielbiam pisać o kosmosie i podróżach kosmicznych. Ziemia jest nudna – tutaj mieszkam.

Jeœli miasto na Księżycu powstanie za pana życia, odwiedzi je pan?

Chyba nie chciałbym mieszkać w Artemisie. To miasteczko pogranicza, ze wszystkimi typowymi dla takiego miejsca problemami. Dla mnie to trochę zbyt brutalne i rozwichrzone. Jestem rozbestwiony, przyzwyczaiłem się do miłego, wygodnickiego, łatwego życia. A więc nie wybrałbym takiego miejsca na swój dom.

Żadnych zalet?

Ależ owszem. Gdybym miał tam zamieszkać, najfajniejszy byłby fakt, że to... miasteczko pogranicza, które dopiero tworzy swoje zasady i każdy mieszkaniec ma na to wpływ. Niewiele osób dyktuje tam, co masz robić. Z drugiej strony w takim miejscu nieustannie wisi nad tobš groŸba œmierci!

A kiedy spodziewa się pan prawdziwej kolonizacji Księżyca?

Myœlę, że to kwestia jakichœ pięćdziesięciu, może stu lat. Artemis opiera się na domniemaniu, że komercyjne loty kosmiczne i konkurencja w tej branży zbije koszty podróży na orbitę Ziemi tak bardzo, że klasa œrednia będzie sobie mogła na nie pozwolić. Kiedy do tego dojdzie, turystyka lunarna stanie się dochodowym biznesem. A to fundamenty ekonomiczne Artemis.

Z „Artemis" wyłania się obraz społeczeństwa podzielonego na stałych mieszkańców wykonujšcych proste prace, kilkuosobowš zamożnš elitę i tabuny odwiedzajšcych je turystów.

Model gospodarczy Artemis przygotowałem w oparciu o karaibskie kurorty, gdzie jest miejsce zarówno na tanie pensjonaty, kasyna, jak i luksusowe hotele. Na Artemis, jeœli należysz do klasy œredniej, masz dom wielkoœci pokoju hotelowego, a jeœli klepiesz biedę, twój dom to raczej rodzaj kapsuły, podobnej do tych używanych w Japonii.

Adaptacja filmowa „Marsjanina" cieszyła się wielkš popularnoœciš. Skšd ten sukces?

Podejrzewam, że po prostu ludzie lubiš wyobrażać sobie siebie na miejscu opisywanych przeze mnie bohaterów.

„Artemis" także trafi na duży ekran?

Na podstawie „Artemisu" mógłby powstać naprawdę niezły film. Pewnie większoœć pisarzy marzy o tym, by ich twórczoœć sfilmowano, więc nie jestem tu wyjštkiem. Chciałbym zobaczyć, jak ktoœ zwizualizowałby miasto na Księżycu. Wierzę, że wyglšdałoby wspaniale.

Andy Weir (1972 r.) – amerykański pisarz. Od końca lat 80. pracował jako inżynier oprogramowania. Fascynuje się inżynieriš kosmicznš, mechanikš orbitalnš, zastosowaniami teorii względnoœci oraz historiš lotów kosmicznych. Międzynarodowy sukces jego ksišżkowego debiutu, „Marsjanina", umożliwił Weirowi całkowite poœwięcenie się pisaniu.