Najważniejszy laur literatury dziecięcej dla Amerykanki

Nagrodę im. Astrid Lindgren otrzymała w tym roku Jacqueline Woodson

„Jacqueline Woodson pozwala nam spotykać młodych ludzi, którzy walczš z trudnš sytuacjš i starajš się znaleŸć swoje miejsce w życie. Jacqueline Woodson uchwyciła unikalny, poetycki ton w codziennej rzeczywistoœci dzielonej miedzy smutkiem i nadziejš” - brzmi uzasadnienie nagrody odczytane przez przewodniczšcš jury Boel Westin.

Jacqueline Woodson jest pierwszš pisarkš wyróżnionš nagrodš im. Astrid Lindgren, której ani jedna ksišżka nie została jeszcze przetłumaczona na język szwedzki. Ale jak zapewnia „Rzeczpospolitš” członek jury, Katarina Kieri, Woodson będzie tłumaczona. Pisarka doczekała się już zresztš wielu laurów i Kieri podkreœla, że Amerykankę mianowano w styczniu tego roku Krajowym Ambasadorem Literatury Młodych. Język, którym posługuje się Woodson jest bezpoœredni, nieskomplikowany, co nie oznacza, że brak w nim filozoficznej głębi - komentuje Katarina Kieri.

Powracajšcymi wštkami jej dzieł jest kwestia apartheidu, tematyka zwišzana z grupš osób LGBT, tożsamoœciš płci, ekonomicznymi niesprawiedliwoœciami i przesšdami. Debiutowała w 1990 r. powieœciš „ Last summer with Maizon”, pierwszš częœciš trylogii o przyjšŸni między dwiema dziewczynkami. W tym samym roku ukazało się opowiadanie o cišży nastolatki „The Dear One”.

Jacqueline Woodson urodziła się w Columbus w stanie Ohio w !963 r. i mieszka na Brooklynie w Nowym Jorku. Napisała ponad trzydzieœci ksišżek różnych gatunków - od powieœci po lirykę. Jedne z najlepiej przyjętych przez krytykę pozycji to: ”Miracle’s boys”, ”After Tupac and D Foster” i ”Brown girl dreaming”. Ta ostatnia z 2014 r. to poetyckie dzieło biograficzne, które wyróżniono The National Book Award w kategorii najlepszej powieœci dla młodzieży.

Ksišżki Woodson pisane sš w pierwszej osobie. Tak jak w „ Locomotion”, gdzie powieœć snuje 11-letni Lonni. On i jego siostra Lili stracili rodziców w pożarze i mieszkajš u dwóch rodzin zastępczych. W szkole nauczyciel namawia uczniów do pisania poezji i szukania przez Lonniego właœciwych słów, co staje się swego rodzaju katharsis oraz spełnia terapeutycznš funkcję. W „Peace Locomotion” z kolei Lonni pisze listy do siostry, które chce jej przekazać, gdy będš starsi i kiedy będš mogli być razem.

W ksišżce „From the Notebooks of Melanin Sun” 13-letni chłopiec daje wyraz swojej frustracji I złoœci , kiedy dociera do niego, że jego mama kocha kobietę. Czytelnik staje się œwiadkiem zmagań Melanina Suna, od złoœci poprzez desperację do końcowego pogodzenia się i zaakceptowania sytuacji.

Laureatka jest także autorkš ksišżek dla dorosłych. Za powieœć ”Another Brooklyn” nominowano jš do National Book Award for fiktion w 2016 r. Pisarka mówi, że stara się nadal pisać dla osób w różnym wieku.

Warto wspomnieć, że w Polsce wydano ksišżkę Woodson „Kryształowy księżyc” („ Beneath a Meth Moon”) przetłumaczonš przez Magdalenę Jatowskš.

Nagroda im. Astrid Lindgren to najwyższa nagroda dla literatury dla dzieci i młodzieży na œwiecie. Laureaci, pisarze, ilustratorzy, organizacje, które promujš działalnoœć czytelniczš dla dzieci i młodzieży otrzymujš 5 mln koron. W tym roku nagrodę przyznano po raz 18.

W tym roku do nagrody zgłoszono 235 kandydatów z 60 krajów. Z polski nominowano kampanię Całš Polska Czyta Dzieciom, ilustratorów Olę Cieœlak, Pawła Pawlaka i Józefa Wilkonia oraz Marcina Szczygielskiego, pisarza.