Olga Tokarczuk nominowana do Bookera

Anglojęzyczny przekład powieœci „Bieguni” (2007) znalazł się wœród ksišżek nominowanych do nagrody Man Booker International Prize 2018.

Polska pisarka będzie rywalizować o prestiżowš nagrodę ufundowanš w 1969 r. z takimi postaciami œwiatowej literatury jak László Krasznahorkai z Węgier, Katalończyk Javier Cercas czy Virginie Despentes z Francji.

Powieœć „Bieguni”, a właœciwie „Flights” – bo taki jest anglojęzyczny tytuł ksišżki Olgi Tokarczuk – została wydana w języku angielskim w ubiegłym roku przez niezależne angielskie wydawnictwo Fitzcarraldo Editions. Autorkš przekładu jest Jennifer Croft.

Man Booker Prize to brytyjska nagroda literacka przyznawana w dwóch kategoriach: dla ksišżki anglojęzycznej oraz anglojęzycznego przekładu z literatury obcej (od 2005 r.)

Laureatami nieanglojęzycznego Bookera w poprzednich latach byli m. in. David Grossman z Izraela i László Krasznahorkai.

To już druga z rzędu nominacja do tej nagrody dla polskiej literatury. W ubiegłym roku nominowana była Wioletta Grzegorzewska za powieœć „Guguły” („Swallowing Mercury”).

12 kwietnia będzie ogłoszona tzw. krótka lista okrojona do szeœciu ksišżek, a laureat zostanie ogłoszony 22 maja.

Poniżej pełna lista nominowanych w tym roku do Man Booker International Prize 2018:

- Laurent Binet (France), Sam Taylor, The 7th Function of Language (Harvill Secker)

- Javier Cercas (Spain), Frank Wynne, The Impostor (MacLehose Press)

- Virginie Despentes (France), Frank Wynne, Vernon Subutex 1 (MacLehose Press)

- Jenny Erpenbeck (Germany), Susan Bernofsky, Go, Went, Gone (Portobello Books)

- Han Kang (South Korea), Deborah Smith, The White Book (Portobello Books)

- Ariana Harwicz (Argentina), Sarah Moses & Carolina Orloff, Die, My Love (Charco Press)

- László Krasznahorkai (Hungary), John Batki, Ottilie Mulzet & George Szirtes, The World Goes On (Tuskar Rock Press)

- Antonio Munoz Molina (Spain), Camilo A. Ramirez, Like a Fading Shadow (Tuskar Rock Press)

- Christoph Ransmayr (Austria), Simon Pare, The Flying Mountain (Seagull Books)

- Ahmed Saadawi (Iraq), Jonathan Wright, Frankenstein in Baghdad (Oneworld)

- Olga Tokarczuk (Poland), Jennifer Croft, Flights (Fitzcarraldo Editions)

- Wu Ming-Yi (Taiwan), Darryl Sterk, The Stolen Bicycle (Text Publishing)

- Gabriela Ybarra (Spain), Natasha Wimmer, The Dinner Guest (Harvill Secker)