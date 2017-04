Czy Stachura mógł zostać starcem

Poeta, pisarz, pieśniarz, którego twórczość Henryk Bereza nazwał „życiopisaniem”. Edward Stachura (1937-1979) w swoich utworach wykreował postać wędrowcy opiewającego piękno życia, lecz i wiecznie melancholijnego. Zaliczany do grona poetów przeklętych, owiany legendą już za życia, autor m.in. „Siekierezady”, „Całej jaskrawości”, „Się”, a także wierszy i piosenek.

W czasie spotkania pokazany zostanie film dokumentalny Teresy Kutyby „Edward Stachura z tego świata” zrealizowany w 2014 roku.

– Życzę każdemu, żeby spotkał w swoim życiu kogoś takiego jak Edward Stachura i pobył z nim choć jeden dzień – mówi w filmie Jerzy Stachura, bratanek bohatera wieczoru.

Pamięta, że długo był dla niego „wujkiem Edziem” – nosił go na barana, uczył pływać. Kiedy miał 16 lat pokazał mu swoje pierwsze próby poetyckie – i wtedy stał się dla niego Stedem, a on dla niego – „juniorem”. Łączyło ich też granie na gitarze. Pierwsze lata po przyjeździe z Francji do Polski, do Aleksandrowa Kujawskiego, wspomina Leszek Rojek, kuzyn Stachury. Chodzili wtedy do początkowych klas szkoły podstawowej. I po chłopięcemu marzyli o ucieczce do Afryki tęskniąc za książkowymi bohaterami dzieciństwa. Jest i w filmie Nieszawa z bajkowym widokiem na Wisłę, do której nieraz wędrował Stachura – tu ponoć narodziła się „Cała jaskrawość”, w której utrwalił miasteczko. Po raz pierwszy dotarł tu w czasach licealnych. Monika, bratanica, opowiada o „Się”, które było dla niej bardzo ważną lekturą. Stachurę wspominają w filmie i jego koledzy, i ci, na których jego postać i twórczość odcisnęły ślad.

Wśród gości wieczoru będą m.in.: Jerzy Stachura Junior - bratanek Steda, Monika Stachura – bratanica, Eliana Skórzyńska – siostra, Jan Stachura – brat oraz Franciszek Maśluszczak, artysta, który mieszkał przez pewien czas ze Stedem, a także reżyserka prezentowanego dokumentu. Zgromadzeni usłyszą także teksty Edwarda Stachury w interpretacji aktorów: Anny Próchniak oraz Józefa Pawłowskiego.

Wieczór poprowadzi Artur Wolski.