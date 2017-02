David Lagercrantz pisze kolejne "Millenium"

Będzie to już druga książka wydana po śmierci autora oryginalnej trylogii - Stiega Larssona. Pisarz zmarł w 2004 r. w Sztokholmie na zawał serca i nie doczekał premiery swoich książek, które podbiły światowe listy bestsellerów.

Po śmierci Larssona jego wydawcy i spadkobiercy powierzyli kontynuację głośnej serii Davidowi Lagercrantzowi, szwedzkiemu autorowi bestsellerów m. in. biografii piłkarza Zlatana Ibrahimovica „Ja, Ibra”. W 2015 r. ukazał się jego „millennijny” debiut pt. „Co nas nie zabije”, w którym ożywił dawne postacie i podjął nowe wątki. Fabuła „Co nas nie zabije” dotyczyła spisku międzynarodowych korporacji oraz działań hakerów, którzy niczym rzeczywista grupa Anonymous, na własną rękę wymierzają sprawiedliwość za sprawą hakerskich włamań i szpiegowskiego oprogramowania.

Druga powieść Lagercrantza i piąta w całej serii kryminalno-sensacyjnej ukaże się jednocześnie na całym świecie w czwartek, 7 września. Będzie nosić tytuł „Mężczyzna, który gonił swój cień” i w Polsce opublikuje ją, podobnie jak pozostałe książki z cyklu, wydawnictwo Czarna Owca.

Nadchodząca część serii będzie opowiadać o pobycie Lisbeth Salander w więzieniu dla kobiet, do którego trafiła w części czwartej. Hakerka będzie usiłowała przetrwać w zakładzie, unikając konfliktów z liderkami więziennych gangów. W tym czasie dziennikarz śledczy Mikael Blomkvist prowadzi na wolności śledztwo, mające na celu wyjaśnienie intrygi, w którą obydwoje zostali wplątani. Jego dochodzenie przyniesie nowe informacje z enigmatycznej przeszłości Salander, a także doprowadzi go do bogatego maklera giełdowego – Leo Mannheimera.

Jeszcze przed jesienną premierą książki David Lagercrantz przyjedzie do Polski na Warszawskie Targi Książki. Jego spotkanie z czytelnikami zaplanowano na 20 maja o godzinie 12:30.