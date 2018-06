Duże środki NCK na kulturę regionalną

- Programy Narodowego Centrum Kultury zaplanowane na bieżący rok sięgają 14,5 mln zł - mówi dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, dyrektor NCK.

Rzeczpospolita: Jak Narodowe Centrum Kultury dba o uczestnictwo w kulturze?

Rafał Wiśniewski: Misją NCK jest wychodzić poza teraźniejszość i pielęgnować przeszłość. I to działanie realizujemy na różnych poziomach.

Jakich?

Pierwszy to poziom państwowy: współorganizujemy ogromny festiwal Wschód Kultury. W zeszłym tygodniu gościliśmy w Rzeszowie. W piątek zachęcam do odwiedzenia Lublina, a pod koniec wakacji – Białegostoku. To także Narodowe Czytanie, które odbywa się z początkiem września, także doroczna – w lipcu – rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem czy wydarzenia związane z programem „Niepodległa", w tym – po raz pierwszy – Narodowe Śpiewanie. Zainteresowanie jest ogromne. Kolejne poziomy to regionalny, wojewódzki i lokalny. Staramy się profesjonalizować kadry kultury i dostarczać rozwiązań służących wspólnemu, lokalnemu dobru. Wspieramy konkretne projekty przez programy dotacyjne, w tym przez „Kulturę – Interwencje". Środki otrzymujemy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wicepremier Piotr Gliński, szef MKiDN, i minister Jarosław Sellin chcą, by lokalne działania kulturotwórcze czy też upamiętniające były szczególnie pielęgnowane.

Czym jest program „Kultura – Interwencje"?

To program dotacyjny tworzący warunki dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury. Uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do udziału w życiu społecznym.

Kto może się ubiegać o wsparcie w ramach programu?

Celem jest aktywizacja społeczna, kulturowa, potencjałów twórczych, więc to uprawnienie przysługuje samorządowym instytucjom kultury (z wyłączeniem współprowadzonych przez ministra kultury i jednostki samorządu terytorialnego), a także organizacjom pozarządowym.

Jakie środki są do rozdysponowania?

Naprawdę duże. Programy Narodowego Centrum Kultury zaplanowane na bieżący rok sięgają 14,5 mln zł, ale NCK jest także operatorem dwukrotnie większych programów ministerialnych, zatem łącznie mówimy o kwotach w skali roku przewyższających 44 mln zł.

Kiedy program będzie rozstrzygnięty?

Pierwsza edycja już jest rozstrzygnięta. 7 mln zł rozdysponowano pomiędzy 169 podmiotów zajmujących się kulturą na terenie kraju. Teraz kończymy drugą turę. Kolejne 3 mln zł zostanie przeznaczone na projekty kulturalne. Lista beneficjentów już w tym tygodniu będzie opublikowana na stronie www.nck.pl.